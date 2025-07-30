روسيا: قلقون إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على منشآت إيران النووية

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موسكو (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء إن موسكو تشعر بالقلق إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، مضيفة أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي من خلال الحوار.

وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران.

وقالت زاخاروفا إن التعهد بعدم شن هجمات جديدة شرط أساسي لاستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)