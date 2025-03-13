مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

روسيا: 9 آلاف يحتمون من العنف في قاعدة حميميم الجوية بسوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس إن القاعدة الجوية الروسية في حميميم السورية تؤوي نحو تسعة آلاف ممن سعوا لملاذ من موجة عنف طائفي.

وقاعدة حميميم هي إحدى قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا تأمل موسكو في الاحتفاظ بهما رغم إسقاط حليفها بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وأضافت زاخاروفا للصحفيين “كانوا يبحثون عن ملاذ، أدركوا أنها مسألة حياة أو موت” وأشارت إلى أن معظم المدنيين الذين لجأوا إلى القاعدة من النساء والأطفال.

ونشبت أعمال عنف طائفية في سوريا بين قوات الأمن التابعة للحكومة الجديدة ومقاتلين من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وقتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية فيما وصفه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه انتقام بعد هجمات على قوات الأمن.

ووجه سقوط الأسد، الذي دعمته موسكو لسنوات في الحرب الأهلية السورية، ضربة قوية لمصالح روسيا في الشرق الأوسط.

وتحاول روسيا بناء علاقات مع القيادة السورية الجديدة ورئيس سوريا في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لكن لا يزال مستقبل قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية غير واضح.

وقالت زاخاروفا إن روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة مواطنيها ومنشآتها في سوريا وإنها على اتصال مع دول عربية وتركيا وإيران في محاولة لتحقيق استقرار طويل الأمد في سوريا.

وأضافت أن موسكو مصدومة من الأحداث التي تشهدها سوريا وتأمل في محاسبة المسؤولين عن العنف ومعاقبتهم.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية