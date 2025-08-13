روسيا تتقدم في أوكرانيا وزيلينسكي وقادة أوروبيون يخاطبون ترامب

نفّذت القوات الروسية تقدما غير مسبوق خلال أكثر من عام في أوكرانيا، في وقت يسعى فيه الأوروبيون وفولوديمير زيلينسكي الأربعاء، في اجتماع عبر الفيديو، لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالدفاع عن مصالح كييف في مواجهة مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قبل القمة المنتظرة بين ترامب وبوتين الجمعة في ألاسكا، حققت القوات الروسية الثلاثاء أكبر تقدم لها خلال 24 ساعة في الأراضي الاوكرانية منذ أكثر من عام، وفق تحليل لفرانس برس بالاستناد إلى بيانات معهد دراسات الحرب الأميركي.

تقدمت القوات الروسية أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية في 12 آب/أغسطس مقارنة باليوم السابق، في تقدم لم يُسجل منذ أواخر أيار/مايو 2024. وفي الأسابيع الأخيرة، كان يستغرق تحقيق هذا القدر من التقدم ستة أيام.

وأعلنت موسكو السيطرة على قريتين، نيكانوريفكا وسوفوروف، في شرق أوكرانيا في منطقة استراتيجية حققت فيها تقدما سريعا في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى حدوث اختراق واسع.

ونفذت القوات الروسية أيضا موجة جديدة من الغارات الجوية، فأطلقت ما لا يقل عن 49 مسيّرة وصاروخين باليستيين على أوكرانيا من ليلة الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، وفقا لسلاح الجو الأوكراني.

وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في هجمات بالمدفعية الروسية وبمسيّرات في منطقة خيرسون الجنوبية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، وفقا للسلطات الإقليمية.

– نشاط دبلوماسي –

وتشهد الساحة الدبلوماسية نشاطا مكثفا منذ الإعلان عن القمة في انكوريج، كبرى مدن ألاسكا والتي يخشى الأوروبيون من أن تعود بنتائج سلبية على أوكرانيا بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الصراع.

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه أجرى أكثر من 30 مباحثة ومشاورات مع حلفائه في الأيام الأخيرة.

من جانبه، تحدث بوتين مع عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات من بينهم الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويُسلط الضوء على برلين، حيث دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الأميركي ونائبه جاي دي فانس للمشاركة في الاجتماع الافتراضي مع زيلينسكي، إلى جانب رؤساء دول وحكومات فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وفنلندا.

ووصل زيلينسكي إلى برلين للمشاركة في هذه الاجتماعات إلى جانب ميرتس على متن مروحية.

بعد اجتماع ثنائي، يبدأ الزعيمان أول مؤتمر عبر الفيديو مع القادة الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الساعة 14,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) على أن ينضم إليهم ترامب ونائبه حوالى الساعة 15,00 (13,00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن يدلي زيلينسكي وميرتس بتصريحات في ختام المؤتمر الذي سيتبعه اجتماع أخير لـ”تحالف الراغبين” المؤيد لكييف.

وستدور المحادثات حول سبل “ممارسة ضغط على روسيا” و”التحضير لمفاوضات سلام محتملة” والقضايا “المتعلقة بالمطالبات بأراض والضمانات الأمنية”، بحسب برلين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن ماير الأربعاء “من الضروري التوصل بأسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق نار حقيقي وآمن”، وهو شرط أساسي لإجراء “مناقشات ومفاوضات حقيقية”.

من جانبه، قال نائب الناطق باسم الخارجية الروسية أليكسي فادييف “نعتبر المشاورات التي يسعى لها الأوروبيون بلا أهمية عمليا وسياسيا”، متهما الاتحاد الأوروبي بـ”إفشال الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن وموسكو لحل الأزمة الأوكرانية”.

وعلق دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال قائلا “الأوروبيون أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق”.

– “خداع” روسي –

قبل وصوله الى برلين، دعا زيلينسكي إلى التنبه من سبل “الخداع” التي قد تلجأ إليها روسيا.

وقال على تلغرام “يجب الضغط على روسيا من أجل سلام عادل” وذلك بعد ان استبعد أي انسحاب لقواته من شرق أوكرانيا كجزء من اتفاق محتمل مع موسكو بوساطة أميركية.

وتوقع ترامب ان يتم “تبادل أراض”، في حين يسيطر الجيش الروسي حاليا على نحو 20 في المئة من مساحة أوكرانيا.

لكنه لا يعول على تحقيق اختراق خلال اجتماعه مع بوتين.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية كارولاين ليفيت أن الهدف من القمة بالنسبة الى ترامب هو “أن يكون لديه فهم افضل لكيفية قيامنا بوضع حد لهذه الحرب”.

من جانبها، تطالب موسكو بأن تتنازل كييف عن أربع مناطق تحتلها جزئيا (دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون)، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014، وأن تتخلى عن تسلم الأسلحة الغربية وعن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

