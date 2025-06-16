The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

روسيا تحث إسرائيل على ضبط النفس وتقول إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

موسكو (رويترز) – نقلت وسائل إعلام عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف يوم الاثنين قوله إن روسيا تناشد إسرائيل ضبط النفس في الأزمة مع إيران، وتعتقد أن طهران تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.

وشنت إسرائيل موجة من الهجمات يوم الجمعة الماضي على مواقع نووية إيرانية والقيادة العسكرية الإيرانية، وردت إيران بإطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله للصحفيين “العواقب الخطيرة المحتملة للضربات على منشآت البنية التحتية النووية واضحة للجميع. وهذا مبعث قلق بالنسبة للمجتمع الدولي بأسره، ولكن، بالإضافة إلى ذلك، نراقب بالطبع كيف سيكون رد فعل الأسواق العالمية على ما يحدث”.

وأضاف أن الأمر متروك لإسرائيل، أولا وقبل كل شيء، لإظهار “ضبط النفس والحس السليم”.

وتسعى روسيا إلى أداء دور مؤثر في الشرق الأوسط، على الرغم من خسارتها حليفا رئيسيا هناك العام الماضي مع الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الذي قدمت له الدعم العسكري لما يقرب من عقد من الزمان في الحرب الأهلية في البلاد.

ووقعت روسيا معاهدة شراكة استراتيجية مع إيران في يناير كانون الثاني. وتربطها علاقات طويلة الأمد مع إسرائيل على الرغم من توتر هذه العلاقات بسبب حربي أوكرانيا وقطاع غزة.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين على أن المواجهة بين إسرائيل وإيران محفوفة بالمخاطر على المنطقة بأسرها، ودعا الرئيسان إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

وقال الكرملين إن روسيا لا تزال مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل، وإن عرضها لا يزال مطروحا على الطاولة من أجل التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب من إيران وتحويله إلى وقود مفاعل مدني كوسيلة ممكنة لنزع فتيل الأزمة بشأن برنامج طهران النووي.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
37 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
15 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية