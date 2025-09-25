روسيا ستمدد الحظر على تصدير البنزين حتى نهاية العام

أعلنت روسيا الخميس أنها ستمدد الحظر الذي تفرضه على تصدير البنزين حتى أواخر العام 2025، في وقت تؤدي الضربات الأوكرانية على مصافي النفط إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

ويهدف الحظر المُطبّق منذ آذار/مارس إلى ضمان امتلاك البلاد ما يكفي من الوقود للإيفاء بالاحتياجات المحلية في وقت تؤدي الضربات الأوكرانية إلى خفض الإنتاج.

تستهدف كييف المصافي الروسية منذ أشهر، معتبرة أن الهجمات رد منصف على الضربات التي تنفذها موسكو فيما تسعى أيضا لقطع عائدات الطاقة التي تموّل الجيش الروسي.

وأفادت وكالة “تاس” الرسمية نقلا عن رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله “سنمدد الحظر على صادرات البترول حتى أواخر العام في المستقبل القريب”.

وأضاف أن الحكومة ستفرض حظرا كذلك على تصدير الديزل للتجار وبائعي التجزئة.

أثّرت موجة ضربات أوكرانية خلال الصيف على إمكانات المعالجة في عدة منشآت رئيسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود ونقصه في بعض المناطق.

وتعاني شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا شحا في الوقود نتيجة “خفض كميات الإنتاج في المصافي الروسية”، بحسب ما أفادت سلطات المنطقة المدعومة من موسكو الخميس.

والأربعاء، استهدفت كييف مصفاة رئيسية روسية للنفط في منطقة بشكيرستان ما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

