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زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة

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ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات الخميس قبالة الساحل الشمالي لبابوا-غينيا الجديدة، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بُعد نحو 300 كيلومتر شرقي بلدة فانيمو، التي تستعد لاستضافة البابا فرنسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأفاد مصوّر يقيم في العاصمة الإقليمية ويواك لوكالة فرانس برس إنّه لم تسجّل أيّ أضرار كبيرة في أعقاب الزلزال. 

والزلازل شائعة في بابوا-غينيا الجديدة التي تقع فوق “حزام النار في المحيط الهادئ” حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

وعلى الرغم من أنّ هذه الزلازل نادراً ما تتسبّب بأضرار كبيرة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمّرة.

ووصل البابا فرنسيس هذا الأسبوع إلى إندونيسيا، المحطة الأولى من جولة تستمر 12 يوما.

ويتوجه الحبر الأعظم الجمعة إلى بابوا-غينيا الجديدة ذات الأغلبية المسيحية في زيارة تستغرق ثلاث ليال تتخلّلها محطة لفترة وجيزة في فانيمو، وهي بلدة ساحلية نائية تقع بالقرب من حدود البلاد مع إندونيسيا.

سفت/بم

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