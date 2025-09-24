زوجان بريطانيان معتقلان في إيران سيمثلان أمام المحكمة السبت (عائلة)

من المقرر أن يمثل الزوجان البريطانيان كريغ وليندسي فورمان مجددا أمام المحكمة في إيران السبت، وفق ما أعلنت عائلتهما الأربعاء، مجددة مناشدتها للحكومة البريطانية التدخل، وذلك بعد اعتقالهما منذ كانون الثاني/يناير بتهمة التجسس.

وكانا في رحلة حول العالم على دراجة نارية عندما أوقفا في محافظة كرمان بجنوب شرق الجمهورية الإسلامية، على بعد نحو 800 كيلومتر من طهران.

وتتهم السلطات الإيرانية كريغ وليندسي، وكلاهما في الثانية والخمسين، بدخول البلاد كـ “سائحين” بهدف جمع معلومات لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، وهو ما ينفيه أقاربهما.

وقال الابن الأكبر لليندسي جو بينيت في بيان “نجهل تماما ما يجري” وأضاف “نعلم أن المحكمة كلفت محاميا الدفاع عنهما، وهو يتحدث الإنكليزية الى حد ما، لكن بخلاف ذلك، لا نزال في حالة من الغموض. قيل لنا إنهما سيمثلان مجددا أمام المحكمة هذا السبت، لكننا لا نزال نفتقر إلى أي معلومات واضحة بشأن ما سيحدث لاحقا”.

ومثل الزوجان أمام محكمة في طهران في أواخر آب/أغسطس الماضي.

وأضاف جو “والدانا بريئان ويعيشان ظروفا مأسوية ويتعرضان لانتهاكات متكررة لحقوقهما الإنسانية”.

ودعا الحكومة البريطانية إلى “التحرك”، لا سيما عبر تعيين ممثلين لها في المحكمة خلال الجلسة المقبلة، وضمان حصول الزوجين على الرعاية الطبية اللازمة وتمكينهما من التواصل مع عائلتهما.

وتمكن الزوجان من الاتصال بأسرتهما عبر الهاتف في مطلع آب/أغسطس، وذلك للمرة الأولى منذ اعتقالهما.

والثلاثاء، التقى أقاربهما سفير المملكة المتحدة في إيران، الذي أكد أن الزوجين يعانيان “ظروف احتجاز صعبة للغاية”، بحسب بيان العائلة.

كريغ وليندسي فورمان محتجزان في سجنين منفصلين في طهران وضواحيها. فالزوجة في سجن قرجك للنساء الواقع قرب العاصمة والذي لطالما انتقدت مجموعات حقوق الإنسان ظروف الاعتقال فيه. أما كريغ فيُحتجز في سجن إوين.

وتؤكد عائلتهما أنهما “محرومان المواد الأساسية، رغم محاولات عدة لإرسال طرود إليهما”.

من جهتها، لم تصدر وزارة الخارجية البريطانية أي تعليق عند اتصال فرانس برس بها.

