زيلينسكي يؤكد لفرانس برس أن أوكرانيا “لا تخسر الحرب”

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوكالة فرانس برس الجمعة أن كييف “لا تخسر الحرب” ضد موسكو، بل استعادت مئات الكيلومترات من أراضيها في هجوم مضاد جديد، مشددا على وجوب انتشار قوات أوروبية “على مسافة قريبة من خط الجبهة” بعد التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار.

وأدلى زيلينسكي بمقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، قبل أيام من الذكرى الرابعة للغزو الروسي لبلده، في وقت لم تتضح بعد نتيجة الحرب بين البلدين ولا شكل أي اتفاق لإنهاء النزاع الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع كييف للموافقة على اتفاق مع موسكو في خضّم شتاء قاس جدا يعانيه سكان أوكرانيا المنهكون وجيشها المستنزَف.

وقال زيلينسكي لفرانس برس خلال المقابلة التي أجريت في القصر الرئاسي في كييف “لا يمكن القول إننا نخسر الحرب، بصراحة، نحن بالتأكيد لا نخسرها. السؤال هو هل سننتصر؟”.

وأضاف “نعم، هذا هو السؤال، لكنه سؤال له ثمن باهظ جدا”.

وأودت الحرب التي شنتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير 2022 بعشرات الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من العسكريين من الجانبين.

وكثّفت القوات الروسية هذا الشتاء استهدافها الممنهج لمنشآت الطاقة في أوكرانيا مما تسبّبَ في حرمان ملايين السكان التيار الكهربائي والتدفئة طوال أسابيع وسط برد قارس.

وتضغط واشنطن وموسكو في الوقت الراهن على كييف للتخلي عن منطقة دونباس المتنازع عليها في شرق أوكرانيا لصالح الكرملين في أي اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وصرح زيلينسكي في حديثه لوكالة فرانس برس “يقول الأميركيون والروس إنه إذا اردتم ان تنتهي الحرب غدا، أخرجوا من دونباس” التي تطالب روسيا بأن تكون تحت سيادتها.

– تقدّم أوكراني في الجنوب –

ولم تتوصل المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة في جنيف مطلع هذا الأسبوع إلى إحراز أي تقدم في شأن مسألة الأراضي التي تشكل بندا أساسيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

ولوّحت موسكو باحتلال دونباس بأكملها بالقوة إذا لم تنسحب كييف، فيما لم يُبد بوتين أي بوادر للتنازل عن مطالبه المتشددة لإنهاء غزوه المستمر منذ أربع سنوات.

إلاّ أن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بنحو خُمس منطقة دونيتسك الصناعية المحصّنة، بينما سيطرت روسيا على منطقة لوغانسك بأكملها تقريبا. ويُشار إلى المنطقتين معًا باسم دونباس.

ورفضت أوكرانيا مرارا سحب قواتها من المنطقة، معتبرة أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تشجيع روسيا.

ويأتي مطلب التنازل عن أراضٍ لروسيا في وقت تُحقق قوات كييف، وفقا لزيلينسكي، تقدما في الهجمات المضادة على طول خط الجبهة الجنوبي.

وقال “لن أدلي بتفاصيل كثيرة، لكنني اليوم، استطيع تهنئة جيشنا قبل كل شيء (…) لأنه حتى الآن، تم تحرير 300 كلم مربع”.

ولم يوضح زيلينسكي الفترة الزمنية التي حصل فيها ذلك، ولم يتسن لوكالة فرانس برس تأكيد هذه المعلومة.

وتوقّع مدوّنون عسكريون أن تكون بعض هذه المكاسب تحققت بفضل الحظر الذي فرض أخيرا لمنع القوات الروسية من استخدام نظام ستارلينك على الجبهة مع أوكرانيا، عقب إعلان مؤسس هذه الخدمة إيلون ماسك اتّخاذ “إجراءات” لوضع حد لهذا الاستخدام.

وقال زيلينسكي إن كييف تفيد من الوضع، لكنه أقرّ بأن القوات الأوكرانية عانت أيضا انقطاعات من هذا النوع.

وأضاف أن “ثمة مشاكل، ثمة تحديات”، لكنه أشار إلى أن النكسات التي يواجهها الجانب الروسي “أكثر خطورة بكثير”.

وإلى جانب المطالبة بالتنازل عن أراض، تضغط الولايات المتحدة وروسيا على أوكرانيا لإجراء انتخابات رئاسية ضمن خطتها الشاملة لاتفاق سلام.

وأوضح زيلينسكي أن كييف لن تتمكن من إجراء انتخابات إلا بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن روسيا تضغط لإجراء انتخابات سريعة في اوكرانيا كون الكرملين يرى في ذلك سبيلا لإطاحته.

وقال “لنكن صادقين، يريد الروس فقط أن يحل محلي شخص آخر”.

– ضمانات أمنية –

وأضاف زيلينسكي “لا أحد (في اوكرانيا) يريد انتخابات خلال الحرب. الجميع يخشون أثرا مدمرا، انقساما للمجتمع”.

ورفض الرئيس الأوكراني طوال فترة الغزو فكرة إجراء انتخابات، نظرا لاضطرار ملايين الأوكرانيين إلى النزوح بسبب المعارك، أو إقامتهم في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى صعوبة إجراء أي انتخابات في ظل استمرار الحرب، لا سيما في المدن والبلدات التي تتعرض للقصف الروسي.

واوضح الرئيس الاوكراني أيضا أنه لم يتخذ بعد قرارا في شأن ترشحه لانتخابات مقبلة.

وقال زيلينسكي (48 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، إن إجراء انتخابات في أوكرانيا غير ممكن إلا إذا قدم حلفاؤها ضمانات أمنية قوية للحؤول دون أية هجمات روسية.

وطالب في حديثه لوكالة فرانس برس الجمعة بانتشار قوات دولية مكلفة ضمان وقف إطلاق النار في حال التوصل اليه، “عند مسافة قريبة من خطة الجبهة”.

وقال “نأمل ان نرى القوة على مسافة قريبة من خط الجبهة. طبعا، لا أحد يريد أن يكون على خطة الجبهة”، رغم أن “الاوكرانيين يريدون أن يكون شركاؤنا الى جانبنا” عند هذا الخط.

