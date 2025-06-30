ساعر: إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا ولبنان

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.

وأحاط الغموض بشكل العلاقات في المنطقة بسبب الأعمال القتالية التي استمرت لأكثر من عام بين إسرائيل ولبنان منذ أواخر 2023 بالتزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة وبسبب سقوط حكم بشار الأسد في سوريا في ديسمبر كانون الأول 2024.

وضمت إسرائيل هضبة الجولان من سوريا في 1981 بعد أن احتلت أغلبها في حرب 1967.

وذكرت رويترز في مايو أيار أن إسرائيل على اتصال مباشر مع حكام سوريا الجدد وعقدت اجتماعات وجها لوجه معهم لتهدئة التوتر ومنع نشوب صراع في المنطقة الحدودية.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية في نفس الشهر وحثه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأعلن ترامب وقتها بشكل مفاجئ رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وبعد فترة وجيزة من الإطاحة بالأسد، دخلت قوات إسرائيلية للمنطقة منزوعة السلاح داخل سوريا بما شمل الجانب السوري من جبل الشيخ، وهو منطقة استراتيجية تطل على العاصمة السورية دمشق.