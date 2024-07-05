سبعة قتلى بينهم خمسة من حماس في عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

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اعلنت حركة حماس أن خمسة من عناصرها قتلوا الجمعة في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن “عملية لمكافحة الإرهاب”.

وفي بيان ذكرت حماس أن أربعة من “مقاتليها” و”قياديا” يدعى ياسين أحمد محمود العريضي (30 عاما) “قتلوا بالرصاص صباحا في مخيم جنين”.

وأفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية عن سقوط سبعة قتلى تراوح أعمارهم بين 19 و54 عاما.

وتفيد بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن 12 فلسطينيا قتلوا في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة. ويضاف إلى هذه الحصيلة طفل وامرأة قتلا الاثنين خلال توغل للجيش الإسرائيلي في منطقة طولكرم في شمال الضفة كذلك.

وذكرت وكالة أنباء وفا أن القوات الإسرائيلية “اقتحمت المدينة وحاصرت منزل المواطن أحمد مروان جمعة الغول” في غرب المدينة “قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي حيفا والناصرة”.

وأفادت بأن “قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بعدة قذائف أنيرغا وأطلقت صوبه الرصاص الحي، وطالبت بمكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، كما نشرت قناصتها على أسطح المنازل”.

وقبيل الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الساعة السادسة ت غ)، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده “يحاصرون مبنى تحصن فيه إرهابيون” مشيرا إلى وقوع “تبادل لإطلاق النار”.

وخلال هذه المواجهات “ضربت طائرة إرهابيين عدة في المنطقة”.

واعلنت حماس في بيان أن “جرائم الاحتلال المتواصلة في غزة وجنين وطولكرم وكل ربوع فلسطين المحتلة، لن تُفلِح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعداً في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل ما لا يقلّ عن 568 فلسطينيا على الأقلّ في الضفّة بأيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع حرب غزة، بحسب مسؤولين فلسطينيين.

وقتل 16 إسرائيليا على الأقل في الضفة الغربية خلال هجمات في الفترة نفسها وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية. وقتل جندي الاثنين خلال عملية في شمال الضفة الغربية بحسب الجيش الإسرائيلي.

بور-كغ/غ ر-ليل/ب ق