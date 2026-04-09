ستارمر يندد بهجمات إيران على دول الخليج

9 أبريل نيسان (رويترز) – أفاد بيانان منفصلان صادران عن داوننج ستريت بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التقى بملك البحرين ورئيس الإمارات وأنه ندد بالهجمات الإيرانية على البلدين.

وأدلى ستارمر بهذا التصريح خلال محادثة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من المسؤولين.

على نحو منفصل، ناقش ستارمر خلال محادثة مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مسألة مضيق هرمز وضرورة العمل على استعادة حرية تدفق البضائع لدعم سلاسل التوريد العالمية.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)