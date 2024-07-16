ستة قتلى بهجوم مسلّح في مسجد للشيعة بمسقط وتنظيم الدولة الإسلامية يتبنّى

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قُتل ستّة أشخاص بينهم أربعة باكستانيين وشرطي، إضافة إلى ثلاثة مهاجمين، وأصيب ما لا يقلّ عن 28 آخرين بجروح ليل الإثنين-الثلاثاء في عملية إطلاق نار استهدفت مسجداً للشيعة في مسقط، في هجوم نادر في السلطنة الخليجية الهادئة تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية في بيان نشرته عبر حسابها على منصّة “إكس” الثلاثاء أنّ الهجوم “أسفر عن وفاة خمسة أشخاص واستشهاد أحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف”.

وكانت الشرطة أعلنت في بيان سابق أنّها “تعاملت مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد في منطقة الوادي الكبير”.

والثلاثاء تبنّى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي الهجوم الذي قال إنه استهدف “تجمّعاً” لشيعة أثناء إحيائهم ذكرى عاشوراء.

وقال التنظيم في بيان إنّ “ثلاثة انغماسيين من الدولة الإسلامية هاجموا ليلة أمس تجمّعاً للشيعة أثناء ممارسة طقوسهم السنوية”، في إشارة إلى مراسم عاشوراء.

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أنه “وفقاً لآخر المعلومات الواردة من السلطات العمانية، استُشهد أربعة باكستانيين” نتيجة ما وصفته بـ”الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد علي بن أبي طالب في منطقة الوادي الكبير في مسقط بسلطنة عمان”، معربة عن سرورها لتمكن السلطات العُمانية من “تحييد المهاجمين”.

وفي وقت لاحق، أعلنت السفارة الهندية في مسقط عبر “إكس” أنّ “وزارة الخارجية في سلطنة عمان أبلغت أن مواطناً هندياً فقد حياته وأصيب آخر” في الهجوم.

– “احتجاز رهائن” –

وعاد السفير الباكستاني في عُمان عمران علي بعض الجرحى في المستشفيات، وفق ما أفادت السفارة على منصة “إكس”.

ونشرت السفارة مقطع فيديو دعا فيه السفير الجالية الباكستانية في السلطنة إلى التعاون مع السلطات المحلية وتجنّب الذهاب إلى موقع إطلاق النار.

وقال علي “لقد زرتُ ثلاثة أو أربعة مستشفيات. وبفضل الله، جميع المصابين بخير”.

وأضاف “نحن على تواصل مع السلطات العمانية وكذلك المستشفيات. موظفونا على أهبة الاستعداد للتبرع بالدم في حالات الطوارئ في السفارة”، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء خط ساخن لتلقي اتصالات من الجرحى وأقاربهم.

وقال علي لوكالة فرانس برس إنّ “المسجد المستهدف مسجد شيعي يرتاده في الغالب المغتربون من جنوب آسيا”، مشيراً إلى أنّ عُمان تستضيف ما لا يقلّ عن 400 ألف باكستاني.

وأضاف أنه “في الساعة 11,00 مساء، سُمع إطلاق نار من المبنى المجاور للمسجد”.

وأوضح أنّ إطلاق النار أعقبه “احتجاز رهائن”، موضحاً أن المسلحين احتجزوا مئات المصلين في المسجد.

ولفت السفير إلى أنه “تم إطلاق سراحهم لاحقاً من قبل القوات العمانية” التي نفذت عملية لتطهير المنطقة من المسلحين.

– تحذير أميركي –

وأصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط تحذيرًا أمنيًا إثر إطلاق النار وأعلنت إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات الثلاثاء.

وكتبت السفارة عبر منصة اكس “على المواطنين الأميركيين توخي الحذر ومتابعة الأخبار المحلية والامتثال لتعليمات السلطات المحلية”.

في المقابل، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني الهجوم، واصفاً إياه بأنه عمل “مثير للانقسام”، ومؤكداً “دعم إيران لحكومة وشعب سلطنة عمان ضد الحركات التقسيمية”.

ووجّه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد برقية تعزية لنظيره العماني، أعرب فيها عن “إدانة سوريا بأقوى العبارات لهذا الحادث الوحشي”.

وصباح الثلاثاء، كانت المنطقة لا تزال مطوّقة أمنيًا وقد تعذّر على المصوّرين والصحافيين الوصول إليها، حسب ما أفاد مصوّر متعاون مع وكالة فرانس برس.

ونشرت حسابات ووسائل إعلام عدة مقاطع فيديو تحقّقت وكالة فرانس برس من صحّتها، تظهر أشخاصاً يتفرّقون وسط دوي طلقات نارية قرب مسجد الإمام علي، وهم يهتفون “يا حسين” مناجاة للإمام الثالث عند الشيعة وحفيد النبي محمد.

ويحيي الشيعة هذا الأسبوع يوم عاشوراء الذي يستذكرون فيه مقتل الإمام الحسين في معركة كربلاء عام 680 على أيدي جنود الخليفة الأموي يزيد بن معاوية.

ويُنظر الى السلطنة التي ينتمي سكانها الى المذاهب السنية والشيعية والإباضية، على أنها إحدى أكثر دول المنطقة انفتاحًا واعتدالا في السياسية والدين والمجتمع.

– حادثة نادرة –

وفي العام 2005، أطلق مدرّس سابق النار داخل مبنى حكومي في مسقط متسببًا بوقوع قتيلين وجرح آخرين، قبل أن يقتل نفسه، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية حينها التي أشارت إلى أنّ دوافعه كانت “شخصية”.

وتُعتبر مثل هذه العمليات حوادث نادرة جدًا في السلطنة بخلاف الوضع في دول مجاورة.

ومطلع العام الحالي، شهدت إيران المجاورة تفجيرين أوقعا 84 قتيلًا خلال إحياء الذكرى الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، وتبناهما تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي العام 2015، استهدف هجوم انتحاري مسجد الإمام الصادق للشيعة في العاصمة الكويتية أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن سقوط 27 قتيلًا و227 جريحًا، في اعتداء تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي العام نفسه، شهدت السعودية عدة هجمات، من بينها تفجيران في يومي جمعة متتاليين في أيار/مايو 2015 استهدفا مسجدين شيعيين في المنطقة الشرقية وأسفرا عن مقتل 25 شخصًا.

أما البحرين فقد شهدت على مدى سنوات اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم ثورات “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة سنية.

وعادة ما تلتزم مسقط مواقف حيادية في النزاعات القائمة في المنطقة.

ومن بين هذه النزاعات الصراع في اليمن إذ تلعب مسقط دور الوساطة بين المتمرّدين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، علمًا أن السلطنة هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضمّ إلى هذا التحالف.

كذلك، تستضيف السلطنة محمد عبد السلام كبير مفاوضي الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقيم إيران وسلطنة عمان تقليدًا علاقات جيدة. ولعبت عمان خصوصًا دور وساطة بين إيران والولايات المتحدة في ملفات عدة خصوصًا النووي الإيراني وتبادل سجناء بين واشنطن وطهران.

ع ش-أم/غ ر-ود/بم