سريلانكا تزيد أسعار الوقود مع ارتفاع التضخم

رفعت سريلانكا الأحد أسعار الوقود بنحو 4% ما من شأنه أن يزيد التضخم الذي تضاعف أكثر من مرتين الشهر الماضي بسبب حرب الشرق الأوسط.

ومنذ آذار/مارس رفعت سريلانكا أسعار الوقود بأكثر من 35%، كما ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء بنسبة مماثلة.

وفرضت الجزيرة تقنينا للوقود عقب انقطاع الإمدادات.

والأحد رفعت شركة سيلان بتروليوم الحكومية سعر الكيروسين المستخدم في الآلات الزراعية، إلى 265 روبية (0,85 دولار) للتر، بزيادة قدرها 10 روبيات.

وارتفع سعر البنزين 12 روبية ليصل إلى 410 روبيات (1,32 دولار).

وارتفع سعر الديزل 10 روبيات ليصل إلى 392 روبية.

ورفعت أسعار الطاقة المرتفعة التضخم إلى أكثر من الضعف ليسجل 5,4% في نيسان/أبريل، وفقا للبيانات الرسمية.

وأفادت إدارة الإحصاء والتعداد بأن رسوم الوقود والكهرباء أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية.

وتتعافى الجزيرة ببطء من أزمة اقتصادية عصفت بها عام 2022 حين نفدت احتياطياتها من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية.

إلا أنها تعرضت لضربة قوية في تشرين الثاني/نوفمبر جراء إعصار أودى بـ643 شخصا على الأقل وطالت تداعياته أكثر من 10% من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

وتسبب الإعصار في أضرار مادية مباشرة للمباني والزراعة تُقدر بنحو 4,1 مليارات دولار، بحسب البنك الدولي.

وتواصل سريلانكا جهودها لحماية اقتصادها الهش بفضل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,9 مليار دولار، تم الاتفاق عليها مطلع عام 2023، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة شكّل تحديا كبيرا لهذه الجهود.

