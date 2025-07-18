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سفير أمريكا لدى تركيا: إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار

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(رويترز) – قال توم بيريك، السفير الأمريكي لدى تركيا، يوم الجمعة إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على وقف إطلاق النار بدعم من تركيا والأردن والدول المجاورة.

وكانت إسرائيل قد شنت يوم الأربعاء غارات جوية على دمشق وقصفت القوات الحكومية في الجنوب مطالبة إياها بالانسحاب، وقالت إن إسرائيل تهدف إلى حماية الدروز السوريين.

وقال باراك في منشور على موقع إكس “ندعو الدروز والبدو والسنة إلى إلقاء السلاح وأن يبنوا مع الأقليات الأخرى هوية سورية جديدة وموحدة”.

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