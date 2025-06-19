سفينة تابعة للبحرية البريطانية تعبر مضيق تايوان

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أعلنت تايوان الخميس أن سفينة دورية تابعة للبحرية البريطانية عبرت مضيق تايوان، في خطوة تعد تحديا لإعلان الصين أحقيتها بهذا الممر المائي الحساس.

تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها بما في ذلك المسطح المائي الذي يفصل الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي عن البر الرئيسي الصيني.

وتعتبر الولايات المتحدة ودول أخرى مضيق تايوان الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا مياها دولية يجب أن تكون مفتوحة أمام جميع السفن.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية في بيان “أبحرت سفينة الدورية التابعة للبحرية الملكية البريطانية “إتش إم إس سباي” عبر مضيق تايوان في 18 حزيران/يونيو”.

وأضافت أن “المملكة المتحدة قامت مجددا بتحرك ملموس لدعم حرية الملاحة في مضيق تايوان، وتوضيح الموقف الثابت بأن مضيق تايوان مياه دولية”.

كانت آخر مرة عبرت فيها سفينة تابعة للبحرية البريطانية مضيق تايوان في عام 2021، عندما أبحرت الفرقاطة “إتش إم إس ريتشموند”، وهي فرقاطة تابعة لمجموعة حاملة الطائرات البريطانية، من اليابان إلى فيتنام.

أدانت الصين بشدة الخطوة التي أقدمت عليها بريطانيا في ذلك الوقت، ونشرت جيشها لتعقب السفينة.

ومرت سفينة حربية كندية عبر المضيق في شباط/فبراير من هذا العام، بعد أيام من مرور مدمرة أميركية وسفينة أميركية لمسح المحيطات.

يُبلغ الجيش التايواني على نحو شبه يومي عن مشاهدة سفن حربية صينية حول الجزيرة بالإضافة إلى طلعات جوية تنفذها مسيَّرات وطائرات مقاتلة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية الخميس إنها رصدت 25 طائرة عسكرية صينية و7 سفن خلال 24 ساعة حتى السادسة صباحا.

جوي/ص ك/ح س