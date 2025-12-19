The Swiss voice in the world since 1935
سفينة تابعة لميرسك تكمل أول رحلة عبر البحر الأحمر منذ نحو عامين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كوبنهاجن 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت شركة الشحن الدنمركية ميرسك اليوم الجمعة إن سفينة تابعة لها أكملت رحلة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، ومع ذلك فإن الشركة لا تخطط حاليا لاستئناف الرحلات بالكامل عبر هذا المسار.

وبدأت ميرسك بتحويل مسار سفنها بعيدا عن خليج عدن والبحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن شنّ الحوثيون اليمنيون هجمات على سفن في البحر الأحمر قائلين إن ذلك تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

وقالت ميرسك في بيان اليوم الجمعة إن إحدى سفنها، وهي ميرسك سيباروك، عبرت خلال يومي الخميس والجمعة.

وأضافت “على الرغم من أن هذه خطوة مهمة إلى الأمام، فإنها لا تعني التفكير في تغيير أوسع بشبكة النقل بين الشرق والغرب والعودة إلى ممر قناة السويس”.

ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أنها تدرس مواصلة “النهج التدريجي” نحو استئناف العبور من خلال هذا الممر الملاحي. وأضافت أنه لا توجد حاليا أي رحلات أخرى مخطط لها.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

