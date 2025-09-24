The Swiss voice in the world since 1935
سفينة ترفع علم تنزانيا تغرق جزئيا جنوبي جزيرة كيش الإيرانية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء يوم الأربعاء إن سفينة ترفع علم تنزانيا غرقت جزئيا جنوبي جزيرة كيش الإيرانية، مضيفة أن سبب الحادث قيد التحقيق.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني قوله إنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من تسعة أفراد.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي.

وكانت السفينة تحمل 2500 طن من الأسمنت الأبيض وفي طريقها من رأس الخيمة في الإمارات إلى ميناء الشعيبة في الكويت عندما بدأت المياه تغمرها على بعد ميلين تقريبا ثلاثة كيلومترات تقريبا إلى الجنوب من جزيرة كيش مما استدعى إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت تسنيم أن السفينة حاليا شبه غارقة وفي حالة ميل شديد.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
