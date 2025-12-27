The Swiss voice in the world since 1935
سلطات مدينة كارتاخينا الكولومبية السياحية تحظر عربات الخيول

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن رئيس بلدية كارتاخينا حظر استخدام العربات التي تجرها الخيول في المدينة السياحية الكولومبية اعتبارا من 29 كانون الأول/ديسمبر، مشيرا إلى أنه يعتزم استبدالها بمركبات كهربائية.

وتشتهر هذه المدينة بمركزها التاريخي المحصّن ومعالمها المعمارية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وقد ارتبطت لعقود طويلة بالعربات التي تجرها الخيول لنقل السياح عبر شوارعها المرصوفة بالحصى.

وندّد ناشطون في مجال الرفق بالحيوان بهذه الممارسة التي وصفوها بأنها استغلال تجاري يسبّب إصابات وإجهادا وإرهاقا للحيوانات.

وقال رئيس البلدية دوميك تورباي الجمعة “لن نتسامح تحت أي ظرف مع أي شكل من أشكال إساءة معاملة الحيوانات”.

وأصدر تورباي مرسوما يمنع سير العربات التي تجرها خيول في وسط المدينة التي يقطنها نحو مليون نسمة وزارها أكثر من 5 ملايين سائح في عام 2025.

وسيحل محل العربات التقليدية التي يبلغ عددها نحو ستين عربة، عدد مماثل من السيارات الكهربائية ذات التصميم المشابه.

لف/رك/جك

