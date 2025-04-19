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سلطان عمان سيجتمع مع بوتين في موسكو بعد محادثات إيران وأمريكا

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القاهرة (رويترز) – يزور سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد موسكو يوم الاثنين في وقت تتوسط فيه مسقط في المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة.

وقال الكرملين إن السلطان سيجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وبدأت يوم السبت في روما الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة لحل خلافهما القائم منذ عقود بشأن أهداف طهران النووية، وذلك في ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إذا باءت الجهود الدبلوماسية بالفشل.

واستضافت عُمان الجولة الأولى من المحادثات يوم السبت الماضي.

وقبل يوم، اجتمع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو.

وعقب الاجتماع، قال لافروف إن روسيا “مستعدة للمساعدة والوساطة والاضطلاع بأي دور يعود بالنفع على إيران والولايات المتحدة”.

ولعبت موسكو دورا في المفاوضات النووية الإيرانية في الماضي باعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي تتمتع بحق النقض وأحد الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2018.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اجتماعات السلطان في موسكو ستتركز على التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة.

وذكر الكرملين أن الزعيمين سيناقشان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

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