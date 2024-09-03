سلوفينيا: صبر مجلس الأمن الدولي ينفد إزاء محادثات الهدنة في غزة

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قال مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر أيلول يوم الثلاثاء إن صبر أعضاء مجلس الأمن بدأ ينفد وإن المجلس سيبحث على الأرجح اتخاذ إجراء إذا لم يتسن التوصل قريبا إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

وذكر مبعوث سلوفينيا لدى الأمم المتحدة صامويل زبوجار “هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار”.

وقال للصحفيين “أنا متأكد تماما من أنه في سبتمبر أيلول سيتعين أن تسير الأمور… بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك، ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفد”.

وتساءل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء كيف يمكن للأطراف المتحاربة في غزة أن توافق على وقف إطلاق النار للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل فلسطيني ضد شلل الأطفال ولكن ليس على وقف إطلاق النار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش “إذا كان بإمكان الأطراف التحرك لحماية الأطفال من فيروس قاتل… فمن المؤكد أنهم يستطيعون ويجب عليهم التحرك لحماية الأطفال وجميع الأبرياء من أهوال الحرب”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا القرار رقم 2735 في يونيو حزيران الذي أيد خطة من ثلاث مراحل طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

لكن جهود الوساطة، التي تقودها الولايات المتحدة ومصر وقطر، لم تسفر بعد عن اتفاق بين إسرائيل وحماس.