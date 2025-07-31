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سلوفينيا تفرض حظر أسلحة على إسرائيل

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أثينا (رويترز) – فرضت سلوفينيا‭‭ ‬‬يوم الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.

وأعلن رئيس الوزراء روبرت جولوب عن الإجراء عقب جلسة حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.

واعترفت سلوفينيا بالدولة الفلسطينية في يونيو حزيران من العام الماضي، ودعت مرارا منذ ذلك الحين لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة إدخال المساعدات للقطاع.

وتندد إسرائيل بالإعلانات التي صدرت عن فرنسا وبريطانيا وكندا خلال الأيام الماضية بأنها قد تعترف بدولة فلسطينية، وتقول إن ذلك من شأنه أن يكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، التقى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

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