سويديان يخضعان للمحاكمة في الدنمرك بسبب تفجيرين قرب سفارة إسرائيل

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كوبنهاجن (رويترز) – قال ممثل ادعاء إن شابين سويديين وُجهت لهما اتهامات في محكمة دنمركية يوم الخميس بحيازة خمس قنابل يدوية وتفجير اثنتين منها على سطح مبنى على مقربة من السفارة الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاجن.

وقال محققون إنه لم تقع إصابات جراء أي من التفجيرين اللذين وقعا في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء فيما لحقت أضرار بالمبنى القريب من السفارة.

واعتقلت الشرطة الشابين (16 و19 عاما) في قطار بمحطة السكك الحديدية الرئيسية في كوبنهاجن، وتم استجوابهما في محكمة في كوبنهاجن. وحظرت الشرطة نشر اسميهما.

وقالت الشرطة الدنمركية إنها أطلقت سراح شاب سويدي ثالث عمره 19 عاما، كانت اعتقلته في مكان آخر بكوبنهاجن، بعد استجوابه.

وأضافت الشرطة إنها تحقق فيما إذا كانت السفارة هي هدف الانفجارين.

ووقع الانفجاران في كوبنهاجن في أعقاب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وأرسلت إسرائيل، التي تقاتل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة منذ ما يقرب من عام، قوات إلى جنوب لبنان بعد أشهر من تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران. وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء.

وخلال العام الجاري، وُجهت اتهامات إلى ما لا يقل عن عشرة سويديين في الدنمرك بمحاولة القتل أو حيازة أسلحة، مما أثار انتقادات بشأن انتشار الجريمة المنظمة.

وقالت السلطات السويدية إن الشرطة أحبطت عدة هجمات مخططة مرتبطة بأجهزة الأمن الإيرانية باستخدام شبكات إجرامية محلية، وهي اتهامات قالت إيران إنها “واهية”.