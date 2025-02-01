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سياسة فدرالية

هل يجب إرغام الاقتصاد السويسري على احترام حدود الطبيعة؟ 

في 9 فبراير، سيصوت الشعب السويسري على المبادرة الشعبية المتعلقة بالمسؤولية البيئية. وتنص هذه المبادرة على إلزام الاقتصاد باحترام حدود الموارد التي يوفّرها الكوكب. تشرح كاتي رومي مراسلتنا البرلمانية ما هو على المحك في هذا الاقتراع. 

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عملت جولي كمراسلة إذاعية لبي بي سي ومحطات البث الإذاعي الخاص في جميع أنحاء المملكة المتحدة قبل انضمامها إلى إذاعة سويسرا العالمية - سلفswissinfo.ch - للعمل كمُنتجة. بعد التحاقها بمدرسة لصناعة الأفلام، عملت كمخرجة مستقلة قبل التحاقها بـ swissinfo.ch في عام 2001.

صحفية مقُيمة في برن. أهتم بشكل خاص بالقضايا الإجتماعية، كما يهمني مجال السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. عملت سابقًا لوسائل الإعلام الإقليمية ضمن هيئة تحرير صحيفة "لو جورنال دو جورا" وفي إذاعة "جورا بيرنوا" المحلية.

في عام 2024، كانت سويسرا قد وصلت بالفعل إلى يوم تجاوز بصمة الأرض* في 27 مايو. وهذا يعني أنها استهلكت كل الموارد التي يمكن أن توفرها الطبيعة في عام واحد لتجديد استهلاكها أو امتصاص النفايات الناتجة عنها. 

ولحماية الكوكب، يريد الفرع الشبابي بحزب الخضر المدافع عن البيئة ضمان عدم وصول سويسرا إلى” يوم التجاوز“. لذلك أطلقوا مبادرة لإجبار الدوائر الاقتصادية في البلاد على احترام الحدود العالمية. ويحدد النص مهلة 10 سنوات لتحقيق هذا الهدف، لكنه لا يقترح أي تدابير ملموسة. 

ويدعم المبادرة ائتلاف من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية اليسارية. ولكنها تلقى معارضة من الحكومة والبرلمان ودوائر الأعمال والأحزاب اليمينية والوسطية. وهم يعتقدون أن نص شباب حزب الخضر يهدد ازدهار البلاد وأن القوانين المعمول بها في سويسرا كافية. 

* تم ابتكار مفهوم “تجاوز بصمة الأرض” في عام 2009 من قبل مركز ستوكهولم للمرونة، وهو مركز أبحاث في جامعة ستوكهولم. ويحدد تسع عتبات يجب عدم تجاوزها إذا ما أرادت البشرية أن تعيش في نظام بيئي آمن. تشمل هذه الحدود: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وانبعاثات النيتروجين والفوسفور، وتحمض المحيطات، والهباء الجوي، واستنفاد الأوزون، والتلوث الكيميائي. 

تحرير: ساموئيل جابيرغ 

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي 

مراجعة: مي المهدي

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية