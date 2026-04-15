سيول تؤمّن 270 مليون برميل نفط من موردين لم يتأثروا بحصار مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن مسؤول رفيع المستوى في سيول الأربعاء أن كوريا الجنوبية أمّنت إمدادات تزيد عن 270 مليون برميل من النفط الخام عبر طرق لم تتأثر بالحصار الأميركي لمضيق هرمز.

وقال مدير مكتب الرئيس في العاصمة الكورية الجنوبية كانغ هون سيك “أُبلغ الشعب بأن زياراتي لأربع دول أسفرت عن تأمين استيراد 273 مليون برميل من النفط الخام بحلول نهاية هذا العام”.

وأوضح كانغ بعد عودته من جولة في كازاخستان وعُمان والسعودية وقطر أن هذه الكمية تكفي لتلبية احتياجات كوريا الجنوبية من النفط لأكثر من ثلاثة أشهر.

ومثل العديد من الاقتصادات الآسيوية، واجهت كوريا الجنوبية مخاطر متزايدة على إمداداتها من الطاقة منذ الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط/فبراير، والتي ردت عليها طهران بخطوات انتقامية شملت إغلاق المضيق بصورة شبه تامة.

وأشار كانغ إلى أن نحو 60% من واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام العام الماضي مرت عبر هذا الممر المائي الذي بدأت الولايات المتحدة حصاره هذا الأسبوع.

قال إن سيول حصلت أيضا على 2,1 مليون طن إضافية من النفتا، وهي مادة مشتقة من النفط تُستخدم في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية.

وأضاف كانغ أن هذا الرقم “يعادل تقريبا واردات شهر واحد بناء على حجم الواردات في العام الماضي”.

وتابع قائلا إن إمدادات هاتين المادتين “ستساهم بالتالي بشكل مباشر وملموس في استقرار العرض والطلب المحليين”.

كجك-سجه-مجو/جك/لين

