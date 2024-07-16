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الحكومة السويسرية توافق على افتتاح مكتب اتصال للناتو في جنيف

وقّعت الحكومة الفدرالية اتفاقية تنظيم الوضع القانوني لمكتب اتصال الناتو في سويسرا.
وقّعت الحكومة الفدرالية اتفاقية تنظيم الوضع القانوني لمكتب اتصال الناتو في سويسرا. Keystone-SDA

سيفتتح حلف شمال الأطلسي (الناتو) مكتب اتصال متعدد الأطراف في جنيف للمنظمات الدولية وغير الحكومية. وقد أعطت الحكومة السويسرية موافقتها رسميا يوم الاثنين.

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Keystone-SDA/ م.ا

وقّع فرانتس بيريز، رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية الفدرالية، وجون سوردز، المستشار القانوني ومدير مكتب الشؤون القانونية في حلف شمال الأطلسي، اتفاقية تنظم الوضع القانوني لمكتب الاتصال.

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وتقوم سويسرا بتسهيل افتتاح مكتب الاتصال كجزء من دورها بوصفها دولة مضيفة. وقد أعلنت الحكومة الفدرالية أن اتفاقية الدولة المضيفة الموقعة تنظم، من بين أمور أخرى، الوضع القانوني لمكتب الاتصال، وكذلك الامتيازات والحصانات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الأنباء السويسرية (Keystone-SDA) إن المكتب المقرر افتتاحه في جنيف، هو ثالث مكتب اتصال من هذا النوع لحلف شمال الأطلسي في مقر للأمم المتحدة بعد نيويورك وفيينا.

من بين المقرات الأربعة للأمم المتحدة حول العالم، فإن نيروبي المدينة الوحيدة التي لا يوجد فيها مكتب اتصال لحلف شمال الأطلسي.

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