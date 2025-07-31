وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

مونيكا شموتس رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية. Keystone-SDA

2دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Two-state solution to Middle East peace: Swiss diplomat طالع المزيدTwo-state solution to Middle East peace: Swiss diplomat

Italiano it Soluzione due Stati per stabilire pace duratura, Svizzera الأصلي طالع المزيدSoluzione due Stati per stabilire pace duratura, Svizzera

قالت الدبلوماسية السويسرية مونيكا شموتس كيرغوتس إن حل الدولتين يُعد الضمان الوحيد الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمان. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، الذي عُقد في نيويورك.

وذكرت الحكومة السويسرية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُطرح إذا اتُخذت خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.

المزيد

المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي اشترك.ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي! طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة التحرك العاجل على المسار الدبلوماسي لتنفيذ حل الدولتين، مشددة على أن سويسرا مستعدة لتقديم دعم حاسم للجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن سويسرا تعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحد الشروط الأساسية لتحقيق سلام دائم قائم على حل الدولتين. وأوضح البيان أن هذا الاعتراف قد يُنظر فيه إذا تم اتخاذ تدابير فعلية لتنفيذ الحل، بما يضمن أمن إسرائيل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وخلال المؤتمر، أعربت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية عن أسفها لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. كما أكدت كيرغوتس أن على جميع الأطراف احترام القانون الدولي بشكل صارم، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بهدف وقف دوامة العنف.

المزيد

المزيد سويسرا والاعتراف بدولة فلسطينية… (مقال تفسيري) تم نشر هذا المحتوى على أعلنت كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج يوم الأربعاء أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. فما هي احتمالات أن تحذو سويسرا حذوها؟ طالع المزيدسويسرا والاعتراف بدولة فلسطينية… (مقال تفسيري)