وزارة الخارجية السويسرية: حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
قالت الدبلوماسية السويسرية مونيكا شموتس كيرغوتس إن حل الدولتين يُعد الضمان الوحيد الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمان. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، الذي عُقد في نيويورك.
وذكرت الحكومة السويسرية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُطرح إذا اتُخذت خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف.
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وأكدت وزارة الخارجية على ضرورة التحرك العاجل على المسار الدبلوماسي لتنفيذ حل الدولتين، مشددة على أن سويسرا مستعدة لتقديم دعم حاسم للجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن سويسرا تعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية أحد الشروط الأساسية لتحقيق سلام دائم قائم على حل الدولتين. وأوضح البيان أن هذا الاعتراف قد يُنظر فيه إذا تم اتخاذ تدابير فعلية لتنفيذ الحل، بما يضمن أمن إسرائيل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وخلال المؤتمر، أعربت رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الفدرالية عن أسفها لتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. كما أكدت كيرغوتس أن على جميع الأطراف احترام القانون الدولي بشكل صارم، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بهدف وقف دوامة العنف.
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