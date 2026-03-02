الرئيس السويسري “قلق للغاية” إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط
أعرب الرئيس السويسري غي بارمولان عن "قلقه البالغ" إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وهي "منطقة حظيت فيها بترحيب حار جداً الشهر الماضي"، حسبما قال في بيان على منصة "إكس".
وأفاد الرئيس أيضاً مساء الأحد بأنه اتصل بزعيميْ بلدين رئيسيين في الخليج الفارسي لمناقشة الأزمة.
وقال بارمولان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد: “لقد ناقشتُ الوضع سريع التطور وضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد الكويت”.
كما كرّر دعوة سويسرا الرسمية لأطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي. وقال الرئيس: “يجب عليهم.نّ حماية المدنيين.ات والبنية التحتية المدنية، والعمل فوراً على خفض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية”.
المزيد
وزير الخارجية السويسري يشيد بدور عُمان الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف
قراءة معمّقة
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.