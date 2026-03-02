الرئيس السويسري “قلق للغاية” إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط

أجرى بارملين محادثات يوم الأحد مع قادة في الإمارات العربية المتحدة والكويت. Keystone-SDA

أعرب الرئيس السويسري غي بارمولان عن "قلقه البالغ" إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وهي "منطقة حظيت فيها بترحيب حار جداً الشهر الماضي"، حسبما قال في بيان على منصة "إكس".

وأفاد الرئيس أيضاً مساء الأحد بأنه اتصل بزعيميْ بلدين رئيسيين في الخليج الفارسي لمناقشة الأزمة.

وقال بارمولان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد: “لقد ناقشتُ الوضع سريع التطور وضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد الكويت”.

كما كرّر دعوة سويسرا الرسمية لأطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي. وقال الرئيس: “يجب عليهم.نّ حماية المدنيين.ات والبنية التحتية المدنية، والعمل فوراً على خفض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية”.

