The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
شؤون خارجية

الرئيس السويسري “قلق للغاية” إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط

بارميلين: "قلق عميق" بشأن التصعيد
أجرى بارملين محادثات يوم الأحد مع قادة في الإمارات العربية المتحدة والكويت. Keystone-SDA

أعرب الرئيس السويسري غي بارمولان عن "قلقه البالغ" إزاء التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وهي "منطقة حظيت فيها بترحيب حار جداً الشهر الماضي"، حسبما قال في بيان على منصة "إكس".

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
Keystone-SDA/ع.ع

وأفاد الرئيس أيضاً مساء الأحد بأنه اتصل بزعيميْ بلدين رئيسيين في الخليج الفارسي لمناقشة الأزمة.

وقال بارمولان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد: “لقد ناقشتُ الوضع سريع التطور وضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وولي عهد الكويت”.

كما كرّر دعوة سويسرا الرسمية لأطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي. وقال الرئيس: “يجب عليهم.نّ حماية المدنيين.ات والبنية التحتية المدنية، والعمل فوراً على خفض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية”.

المزيد
إيران: كاسيس يرحب بجهود الوسيط العماني

المزيد

جنيف الدولية

وزير الخارجية السويسري يشيد بدور عُمان الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف

تم نشر هذا المحتوى على وزير سويسري يشيد بسلطنة عمان لتسهيلها المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

طالع المزيدوزير الخارجية السويسري يشيد بدور عُمان الوسيط في المحادثات الإيرانية الأمريكية في جنيف

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية