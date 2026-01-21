The Swiss voice in the world since 1935
أخبار
شؤون خارجية

المئات يتظاهرون في برن ضد توغّل الجيش السوري في مناطق نفوذ الأكراد

تظاهر المئات في العاصمة السويسرية برن احتجاجًا على تقدم القوات الحكومية السورية في مناطق نفوذ الأكراد شمال وشرق البلاد.

وانطلقت المظاهرة، التي شارك فيها عدة مئات من الأشخاص، مساء الثلاثاء من ساحة محطة القطار الرئيسية (Bahnhofplatz) باتجاه ساحة البرلمان (Bundesplatz). وهتف المتظاهرون بشعارات مثل “الحرية لمناطق الحكم الذاتي”، وفقًا لمراسل وكالة الأنباء السويسرية كيستون-إس دي إيه. كما أُطلقت الألعاب النارية، والمواد المشتعلة الأخرى.

وأعلنت شرطة الكانتون عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أن التجمع في ساحة البرلمان كان مسموحًا به.

يأتي هذا التحرك في ظل استمرار تقدم القوات الحكومية السورية وحلفائها في المناطق التي كانت تسيطر عليها سلطة الحكم الذاتي الكردية، شمال وشرق البلاد، منذ عدة أيام. ويعود ذلك إلى خلاف حول دمج هذه المناطق، التي كانت تُدار ذاتيًا في السابق، ضمن النظام السوري.

وقد منحت السلطات السورية إدارة الحكم الذاتي الكردية أربعة أيام لاقتراح خطة لاستكمال الإندماج في السلطة المركزية عسكريا ومدنيا.

