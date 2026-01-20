Hunderte demonstrieren in Bern gegen syrische Regierung

Keystone-SDA

Mehrere hundert Menschen haben am Dienstagabend in Bern gegen das Vorrücken syrischer Regierungstruppen in Kurdengebiete im Norden und Osten des Landes demonstriert. Kurz vor 19 Uhr bewegte sich die Demonstration vom Bahnhofplatz aus in Richtung Bundesplatz.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Demonstrierenden skandierten unter anderem «Free free Rojava», wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Ausserdem wurden Feuerwerk und andere Pyros gezündet. Eine Platzkundgebung auf dem Bundesplatz werde toleriert, teilte die Kantonspolizei auf der Plattform X mit.

In Syrien rücken seit einigen Tagen Regierungstruppen und Verbündete immer weiter in die Kurdengebiete im Norden und Osten des Landes vor. Hintergrund ist ein Streit zur Eingliederung der bisher autonom verwalteten Kurdengebiete in die staatliche Ordnung. Ein eigentlich am vergangenen Sonntag verkündeter Waffenstillstand scheint inzwischen faktisch beendet.