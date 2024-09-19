سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط

الجمعية العامة تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام. Keystone-SDA

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أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء في نيويورك تفويضًا لسويسرا بتنظيم اجتماع للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف حول النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر.

وبأغلبية واضحة بلغت 124 صوتًا، طالبت الجمعية العامة أيضًا بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام واحد. وامتنعت سويسرا و42 دولة أخرى عن التصويت، بينما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضد القرار.

وفي شهر يوليوالماضي، حكمت محكمة العدل الدولية، بعد مطالبتها بتقديم رأي استشاري بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. وأكدت المحكمة أن على إسرائيل إنهاء الوضع في غضون ستة أشهر.

وقد أعلنت سويسرا بالفعل في الأيام الأخيرة أنها تدرس بعمق إمكانية الدعوة إلى اجتماع للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف.

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