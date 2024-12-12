سويسرا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة
صوّتت سويسرا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن.
وصوتت سويسرا و157 دولة أخرى لصالح مشروع القرار مساء الخميس في نيويورك. وتم تمرير القرار رغم معارضة تسع دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتناع 13 دولة عن التصويت.
المزيد
نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونيًا، فإن لها قوة رمزية سياسية. وكانت المنظمة الدولية قد أصدرت قرارات مماثلة العام الماضي مرتين، لكن هذه المرة جاءت صياغة القرار أوضح والمطالب أكثر إلحاحًا.
فضلا عن ذلك، اتخذت الجمعية العامة قرارًا يدعم تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي أثارت الجدل مؤخرًا. وصوّتت لصالح هذا القرار 159 دولة، بما في ذلك سويسرا، بينما عارضته 9 دول وامتنعت 11 دولة عن التصويت. وبذلك حصل كلا القرارين على الأغلبية المطلوبة بمقدار الثلثين.
المزيد
البرلمان السويسري يقر حظرا على حركة حماس لمدة خمس سنوات
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.