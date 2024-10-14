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سويسرا تدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على اليونيفيل في لبنان

سويسرا تدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على اليونيفيل في لبنان
سويسرا تدعو إسرائيل إلى وقف هجماتها على اليونيفيل في لبنان Keystone-SDA

دعت سويسرا الجيشَ الإسرائيلي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على قوّات الأمم المتّحدة المؤقّتة ”يونيفيل“ في لبنان. ويوجد ثلاثة جنود سويسريين ضمن قوّات حفظ السلام المعروفة بـ"القبعات الزرقاء" في لبنان.

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Keystone-SDA/أ.م.

كما دعت وزارة الخارجية السويسرية، في بيانها مساء الأحد، إلى احترام حماية منشآت الأمم المتحدة والامتثال للقانون الدولي. وجاء في البيان المنشور على منصّة إكس: “كما ندعو جميع الأطراف إلى العمل على وقف فوري لإطلاق النار”.

ووفقًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن الهجمات على اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) خلال الهجوم الإسرائيلي على حزب الله يمكن أن تشكّل جرائم حرب.

وأكّد غوتيريش في بيان له يوم الأحد، أنه “يجب عدم مهاجمة أفراد اليونيفيل ومنشآتها”، مضيفًا أن ”الهجمات على قوات حفظ السلام تنتهك القانون الدولي… (و) قد تشكّل جريمة حرب“.

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ويعدّ المراقبون السويسريون الثلاثة المتمركزون حالياً في لبنان، جميعًا بخير وسلامة، وفق ما أكّده دانيال سيكلر من مركز القوّات المسلّحة السويسرية للكفاءة في العمليات في الخارج (سويسينت).
وكان قد تمّ الإبلاغ خلال الأيام القليلة الماضية عن إصابة العديد من أفراد اليونيفيل بجروح بعد تعرّضهم لإطلاق النار، وفي بعض الحالات من جهات مجهولة.

تدمير مدخل قاعدة لليونيفيل

من جهتها، ذكرت الأمم المتحدة أن الدبابات الإسرائيلية دخلت عنوة إلى قاعدة لليونيفيل، في جنوب لبنان يوم الأحد. وقالت اليونيفيل إن دبابتين دمّرتا البوابة الرئيسية للموقع في منطقة راميا غير البعيدة عن الحدود الإسرائيلية في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وبعد حوالي ساعتين، وقع حادث آخر في الموقع نفسه. ووفقًا لبيان اليونيفيل، فقد تم إطلاق أعيرة نارية في الموقع الذي تسرب منه ”دخان“. وقد عانى نحو 15 من أفراد قوات حفظ السلام من تهيج جلدي ومشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة لذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي إن دبابة كانت تنقل جنودًا جرحى قد عادت إلى الخلف بضعة أمتار داخل قاعدة يونيفيل أثناء محاولتها الالتفاف. بالإضافة إلى ذلك، تم تفجير قنابل دخان لتأمين إخلاء الجنود الجرحى. ثم غادرت الدبابة القاعدة.

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