سويسرا تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على العنف ضد المتظاهرين

تتراوح تقديرات عدد القتلى في صفوف المتظاهرين في إيران بين 2500 و3500 . Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

استدعت سويسرا السفير الإيراني في برن للتعبير عن "قلقها العميق" إزاء العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين في إيران.

3دقائق

وأعربت وزارة الخارجية السويسرية (FDFA) عن استيائها من هذا العنف والعدد غير المسبوق للوفيات في فترة قصيرة، حسبما صرحت مونيكا شموتز كيرغوز، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS).

كما جددت سويسرا، يوم الخميس، للسفير الإيراني “معارضتها الشديدة” لأي شكل من أشكال عقوبة الإعدام.

ووفقًا لشموتز كيرغوز، أكدت الحكومة الإيرانية أن هناك “ما يقرب من 2500 وفاة” منذ بداية حركة الاحتجاج. في المقابل، تفيد منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR)، ومقرها النرويج، بمقتل ما يقرب من 3500 متظاهر. ووصفت شموتز كيرغوز هذا العدد بأنه “غير مسبوق في مثل هذه الفترة القصيرة”.

وكانت سويسرا قد دعت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، مؤكدة على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع المحتجين.

تتولى سويسرا تمثيل المصالح الأمريكية في إيران منذ عام 1980. ووفقًا لشموتز كيرغوز، فإن قناة الاتصال مفتوحة ويتم استخدامها. وأضافت: “نكرر لكلا الجانبين أننا متاحون”.

وفي محادثة هاتفية مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عرض الممثل الخاص للحكومة الفدرالية لدى الولايات المتحدة، غابرييل لوشينغر، وساطة سويسرا للمساعدة في تهدئة الوضع.

