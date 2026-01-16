سويسرا تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على العنف ضد المتظاهرين
استدعت سويسرا السفير الإيراني في برن للتعبير عن "قلقها العميق" إزاء العنف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين في إيران.
وأعربت وزارة الخارجية السويسرية (FDFA) عن استيائها من هذا العنف والعدد غير المسبوق للوفيات في فترة قصيرة، حسبما صرحت مونيكا شموتز كيرغوز، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوزارة، لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS).
+ اقرأ.ي عن سجل سويسرا كوسيط دولي
كما جددت سويسرا، يوم الخميس، للسفير الإيراني “معارضتها الشديدة” لأي شكل من أشكال عقوبة الإعدام.
ووفقًا لشموتز كيرغوز، أكدت الحكومة الإيرانية أن هناك “ما يقرب من 2500 وفاة” منذ بداية حركة الاحتجاج. في المقابل، تفيد منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR)، ومقرها النرويج، بمقتل ما يقرب من 3500 متظاهر. ووصفت شموتز كيرغوز هذا العدد بأنه “غير مسبوق في مثل هذه الفترة القصيرة”.
وكانت سويسرا قد دعت السلطات الإيرانية، يوم الاثنين، إلى وقف العنف ضد المتظاهرين، مؤكدة على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع المحتجين.
تتولى سويسرا تمثيل المصالح الأمريكية في إيران منذ عام 1980. ووفقًا لشموتز كيرغوز، فإن قناة الاتصال مفتوحة ويتم استخدامها. وأضافت: “نكرر لكلا الجانبين أننا متاحون”.
وفي محادثة هاتفية مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عرض الممثل الخاص للحكومة الفدرالية لدى الولايات المتحدة، غابرييل لوشينغر، وساطة سويسرا للمساعدة في تهدئة الوضع.
نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل.
يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية.
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.
قراءة معمّقة
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.