سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق… هل الوضع مستقرّ بما يكفي؟

سويسرا تعيد فتح سفارتها في العراق Keystone-SDA

أعادت سويسرا فتح سفارتها في العراق بعد أكثر من ثلاثة عقود، ولكن لا تزال التحدّيات السياسية والأمنية قائمة على أرض الواقع.

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أمل المكي



صحفية حائزة على جوائز ومسؤولة القسم العربي في سويس إنفو. عملت لدى عدّة وسائل إعلام عربية ودولية قبل انتقالها إلى سويسرا عام 2021. تغطّي قضايا حقوق الإنسان والهجرة والعلاقات الخارجية. انظر 1 لغة أخرى English en Switzerland reopens embassy in Iraq. But is the political situation stable enough? الأصلي طالع المزيدSwitzerland reopens embassy in Iraq. But is the political situation stable enough?

أعادت سويسرا فتح سفارتها في بغداد رسمياً هذا الشهر، إيذاناً بعودتها إلى العراق بعد 33 عاما من إغلاق بعثتها الدبلوماسيّة بسبب الحرب عام 1991.

ورحّب دانيال هون، سفير سويسرا في العراق، المعيّن في سبتمبر، بالقرار قائلا: ”يشرّفني وفريقي أن تُفتح التمثيلية السويسرية من جديد، وأن يرفرف العلم السويسري دائما في العاصمة العراقية“.

ولم تخطّط سويسرا بعد لإنشاء مبنى لسفارتها في بغداد، بل ستقيم بعثتها الدبلوماسية وتعمل في فندق لأسباب أمنية، على غرار البعثات الغربية الأخرى في البلاد.

لا تعيد سويسرا تأسيس وجودها الدبلوماسي في العراق للمرّة الأولى، فقد أعادت عام 2001، فتح مكتب اتصال لفترة وجيزة في عاصمته، لكن أُجبرت بعثتها الدبلوماسيّة على الانتقال إلى الأردن إثر عودة الصراع وصعود القوى الإسلامية، وواصلت إدارة مهامها المتعلقة بالعراق من هناك. وقد نوقش قرار إعادة فتح السفارة لأول مرة، خلال زيارة وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، العراق عام 2021. وفتحت السفارة أبوابها أخيرا في سبتمبر 2024، بعد الحصول على موافقة لجان الشؤون الخارجية السويسرية في خريف 2023.

تحافظ سويسرا الآن على تمثيلها الديبلوماسي في بغداد، إلى جانب أكثر من 50 دولة أخرى، منها النمسا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا. ويهدف المجلس الفدرالي السويسري إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، والأمني، وفي مجال الهجرة، بينما ستواصل السفارة السويسرية في عمّان بالأردن، تقديم الخدمات القنصلية لرعايا العراق.

ورغم استقرار الأوضاع السياسية هناك، لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية متجذرًا في بعض أنحاء البلاد، كما يفتقر البرلمان العراقي إلى الشرعية، ما يزيد المخاطر الأمنية، فيشكّك البعض في توقيت إعادة الافتتاح.

سلام واستقرار ….

تبدو الحكومة السويسرية واثقة من توقيت اتّخاذها القرار. وتؤكّد وزارة الخارجية السويسرية، أنّ الوضع الأمني في العراق ” قد تحسن في السنوات الأخيرة“، فانتقلت البلاد من من صراع داخلي طال أمده، إلى مرحلة من التنمية الاقتصادية. كما يسلط البيان الصحفيرابط خارجي الصادر عنها الضوء على العراق ”الذي تزداد أهميّته كوسيط إقليمي، يمدّ جسور التواصل في المنطقة“، ما يساهم في تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وستركّز السفارة السويسرية في بغداد على تعزيز العلاقات الثنائية، والنهوض بالمصالح السويسرية في المبادرات الاقتصادية، والأمنية، ومبادرات السلام الرئيسية. وجاء في البيان الصحفي أن قطاع الطاقة في العراق، يقدم فرصاً واعدة على المدى البعيد للشركات السويسرية، لا سيما من حيث آفاق التصدير والاستثمار، إلى جانب اقتصاده المتنوّع.

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المزيد حصري- وزير خارجية العراق: “سويسرا ستعيد فتح سفارتها في بغداد خلال أشهر” تم نشر هذا المحتوى على ،أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين في مقابلة حصرية مع سويس إنفو، أن سويسرا ستعيد فتح سفارتها في بغداد في غضون أشهر. طالع المزيدحصري- وزير خارجية العراق: “سويسرا ستعيد فتح سفارتها في بغداد خلال أشهر”

كما تولي سويسرا التعاون الثنائي في مجال الهجرة أهميّة كبيرة. فقد وُقّعت اتفاقية الهجرة في مايو 2024، لتعمّق التعاون بين البلدين. ولذلك ستضم السفارة موظف اتصال لشؤون الهجرة (مندوب من أمانة الدولة للهجرة)، من أجل ”دعم التعاون الثنائي في مجال العودة“.

ورغم أن طلبات اللجوء المقدمة من رعايا العراق لم تتجاوز 1% عام 2023، لا تزال أمانة الدولة للهجرة تعتبر النسبة ”مرتفعةً نسبياً“. وأوردت صحيفة لوتون خضوع 2317 فردا من العراق حاليا، إلى إجراءات اللجوء في سويسرا، مع وجود 508 حالات معلقة في انتظار تنفيذ الترحيل.

وجاء في البيان الصحفي: ”نظراً لأهمية العراق الجيوسياسية، فإن إعادة فتح تمثيل دبلوماسي في العراق هدف من أهداف استراتيجية المجلس الاتحادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021،2024“.

… محفوفان بالمخاطر؟

ولا يزال الوضع على أرض الواقع في العراق غير مستقر، رغم ما تبديه الخارجيّة السويسريّة من تفاؤل.

“غالبًا ما يسارع المجتمع الدولي إلى تقديم دول مثل العراق، أو لبنان، أو اليمن، أو سوريا، أو ليبيا في صورة إيجابية ما إن تبدو بوادر مشجّعة”، عادل بكوان، مدير المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق Courtesy of CFRI

فقد أجرى العراق في أكتوبر 2021، انتخابات تشريعية، لكن فاق تشكيل الحكومة العام، وسط ما اعتبره عادل بكوان، عالم الاجتماع الفرنسي العراقي، ومدير المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق، “توتّرات كبيرة، وحرب شبه أهليّة. فالوضع هش، وغير مستقر. وغالبًا ما يسارع المجتمع الدولي إلى تقديم دول مثل العراق، أو لبنان، أو اليمن، أو سوريا، أو ليبيا في صورة إيجابية ما إن تبدو بوادر مشجّعة“، وغالبا ما يحجب التسرّع في إعلان الاستقرار واقعا أكثر تعقيدا.

كما يشير بكوان إلى هشاشة المشهد السياسي في هذا البلد، واصفًا حكومته الحالية، التي أشار إليها ب”حكومة الفاشلين“ في انتخابات 2021، بأنها هشة جدا.

ويشدّد الخبير على المخاوف الأمنية المستمرة، لا سيما التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية المستقرّ في العراق قائلا: ”لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية يشكل تهديدًا حقيقيًا. إذ يشنّ هجماته بانتظام، وقد تكبّدت القوات الأمريكية هناك بدورها، خسائر في الآونة الأخيرة جرّاءها. فالادعاءات باستقرار العراق، لا أساس لها من الصحّة“.

كما ينتقد بكوان بشدّة تركيز سويسرا على التعاون في مجال الهجرة، ويعتبرها غير واقعية قائلاً: ” في السياق الحالي، لا يمكن التفاوض مع حكومة غير مستقرة. فالعراق على وشك الانهيار، ولا قدرة للحكومة، ولا رغبة لها في معالجة قضايا مثل الهجرة“.

وفي المقابل، صرّحت سفارة العراق في برن، في رسالة إلكترونية إلى سويس إنفو بأنّ “الوضع الأمني في العراق قد تحسن بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بعد صراع مرير مع الجماعات الإرهابية. وتدخل البلاد الآن مرحلة من التنمية الاقتصادية، بلغ فيها معدل النمو 9.3%، صنّفه البنك الدولي الأعلى عربياً، والثاني عالمياً.”

وأضافت السفارة :”وتوفّر موارد الطاقة الغنية في العراق، واقتصاده المتنوع والمتنامي، فرصاً كبيرة على المدى البعيد للشركات السويسرية في مجالي الصادرات والاستثمارات على حد سواء“.

ترجمة: أمل المكي

تدقيق لغوي: لمياء الواد

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