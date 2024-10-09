أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ات (الأونروا) منظمة إرهابية.
وقال غوتيريش في نيويورك إن هذا القانون من شأنه أن ”يُجهز” على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض التوترات في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف: ”ستكون نكبة في وضع هو كارثة كاملة بالفعل“.
وكتب غوتيريش مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب له عن ”قلقه العميق“ بشأن القانون المقترح، ”الذي يمكن أن يحول دون مواصلة الأونروا لعملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، كما قال.
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ويعتزم البرلمان الإسرائيلي إقرار قانون من شأنه أن يصنف الأونروا كمنظمة إرهابية، ويحظر عملها على الأراضي الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية.
وقد وافقت لجنة برلمانية قبل أيام قليلة على مشروع قانون مماثل، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل الآن إلى القراءة الثانية والثالثة. ومن المتوقع أن يحدث ذلك. ووفقًا للتقارير الإعلامية، أعرب مسؤولون في وزارة الخارجية عن مخاوفهم بشأن الآثار العملية المترتبة على القانون في حال إقراره ودخوله حيز النفاذ.
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وخلال الفترة الماضية، وجّهت إسرائيل مرارًا وتكرارًا اتهامات ضد الأونروا، مدعيةً أن العديد من موظفي المنظمة متورطون في هجمات 7 أكتوبر.
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