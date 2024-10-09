مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
أخبار
شؤون خارجية

أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

جنود إسرائيليون يتمركزون بالقرب من مركبات الأمم المتحدة المتهالكة التي تطفو بشكل غير مستقر فوق حطام مبنى في مجمع الأونروا
جنود إسرائيليون يتمركزون بالقرب من مركبات الأمم المتحدة المتهالكة التي تطفو بشكل غير مستقر فوق حطام مبنى في مجمع الأونروا بغزة Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ات (الأونروا) منظمة إرهابية.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA/ع.ع

وقال غوتيريش في نيويورك إن هذا القانون من شأنه أن ”يُجهز” على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض التوترات في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف: ”ستكون نكبة في وضع هو كارثة كاملة بالفعل“.

وكتب غوتيريش مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب له عن ”قلقه العميق“ بشأن القانون المقترح، ”الذي يمكن أن يحول دون مواصلة الأونروا لعملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، كما قال.

المزيد
فلسطينيون.ات نازحون.ات داخلياً أمام مدرسة تديرها الأونروا في رفح، جنوب قطاع غزة.

المزيد

تمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟

تم نشر هذا المحتوى على أزمة تمويل تضرب منظمة الأونروا مع تعليق العديد من الدول تمويلها وتصاعد الاتهامات ضد موظفيها.اتها. ولكن سويسرا تنتظر نتائج التحقيق الأممي.

طالع المزيدتمويل الأونروا: كيف تستجيب سويسرا لأحدث الاتهامات؟

ويعتزم البرلمان الإسرائيلي إقرار قانون من شأنه أن يصنف الأونروا كمنظمة إرهابية، ويحظر عملها على الأراضي الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية.

وقد وافقت لجنة برلمانية قبل أيام قليلة على مشروع قانون مماثل، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل الآن إلى القراءة الثانية والثالثة. ومن المتوقع أن يحدث ذلك. ووفقًا للتقارير الإعلامية، أعرب مسؤولون في وزارة الخارجية عن مخاوفهم بشأن الآثار العملية المترتبة على القانون في حال إقراره ودخوله حيز النفاذ.

+ ما خلفية الادعاءات التي تنال من مصداقية الأونروا وتعيق جهودها الإنسانية في غزة؟

وخلال الفترة الماضية، وجّهت إسرائيل مرارًا وتكرارًا اتهامات ضد الأونروا، مدعيةً أن العديد من موظفي المنظمة متورطون في هجمات 7 أكتوبر.

المزيد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
65 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

فيولا امهيرد

المزيد

الرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر 

تم نشر هذا المحتوى على بعد مرور عام على الهجوم الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، قامت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بإحياء ذكرى الضحايا وأسرهم. كما دعت إلى الإفراج عن جميع الرهائن. 

طالع المزيدالرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر 
بازل السويسرية

المزيد

مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تم نشر هذا المحتوى على تجمع عدة آلاف من الأشخاص في مدينة بازل السويسرية بعد ظهر يوم السبت في مسيرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين طالبوا فيها بوقف إطلاق النار فورا في غزة ولبنان وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

طالع المزيدمدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
قلق سويسرا

المزيد

سويسرا تعرب عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد العنف في لبنان

تم نشر هذا المحتوى على أعربت سويسرا عن ”قلقها العميق“ إزاء تصاعد العنف في لبنان. ودعت وزارة الخارجية السويسرية يوم الثلاثاء جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

طالع المزيدسويسرا تعرب عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد العنف في لبنان
كاسيس في نيويورك

المزيد

سويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف

تم نشر هذا المحتوى على دعا وزير الخارجية السويسري المجتمع الدولي إلى استثمار سجل سويسرا كوسيط عالمي لتهدئة بؤر التوتر، وأكّد عزم بلاده على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

طالع المزيدسويسرا عازمة على تنظيم مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف
فيولا أمهيرد

المزيد

من نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان

تم نشر هذا المحتوى على أعربت الرئيسة السويسرية عن بالغ قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان و”التجاهل الصارخ للمعايير المعترف بها دوليًا“، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة.

طالع المزيدمن نيويورك: الرئيسة السويسرية تدعو إلى تبنّي قرارات بوقف إطلاق النار في غزّة والسودان
سويسرا ولبنان

المزيد

وزارة الخارجية السويسرية تحذّر رعايا البلد من السفر إلى لبنان وإسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على وزارة الخارجية الفيدرالية في برن تصدر تحذيرًا لجميع الرعايا السويسريين من السفر إلى لبنان وإسرائيل.

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية تحذّر رعايا البلد من السفر إلى لبنان وإسرائيل
سويسرا تحث على ضبط النفس بعد انفجارات لبنان وتحذر من زعزعة استقرار المنطقة

المزيد

وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان 

تم نشر هذا المحتوى على أعربت سويسرا عن قلقها العميق إثر الانفجارات التي شهدها لبنان يوم الثلاثاء. وفي منشور على منصة "إكس"، دعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي كبير.

طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان 
الجمعية العامة تطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.

المزيد

سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على من المقرر أن تنظم سويسرا اجتماعاً للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر. وقد منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض المناسب في نيويورك يوم الأربعاء.

طالع المزيدسويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط
البرلمان السويسري يدعم فكرة استخدام بطاقات الدفع لطالبي.ات اللجوء في البلاد.

المزيد

البرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء

تم نشر هذا المحتوى على يقوم مجلس النواب السويسري بدارسة كيفية تعميم العمل ببطاقات الدفع الخاصة بطالبي.ات اللجوءن بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ مقترحا مشابها.

طالع المزيدالبرلمان السويسري يدعم استخدام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء
سانيا أميتي تشغل منصب الرئيسة المشاركة لحركة "أوبيراشن ليبيرو" التقدمية منذ عام 2021، وهي عضو في حزب الخضر الليبرالي في زيورخ.

المزيد

استقالة سياسية سويسرية بعد نشر صور لها وهي تطلق النار على صورة للمسيح

تم نشر هذا المحتوى على تعرّضت السياسية سانيا أميتي لانتقادات حادة وتم رفع دعوى جنائية ضدها بعد إطلاقها النار على صورة تحمل رمزًا مسيحيًا.

طالع المزيداستقالة سياسية سويسرية بعد نشر صور لها وهي تطلق النار على صورة للمسيح

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

اقرأ أكثر
مبنى مدرسة في غزة

المزيد

انقسام داخل البرلمان السويسري بشأن المساعدات المقدمة للأونروا

تم نشر هذا المحتوى على تختلف آراء غرفتيْ البرلمان السويسري بشأن الدعم الذي تقدمه بلادهم لوكالة الأونروا. ومن المنتظر صدور قرار نهائي الأسبوع المقبل.

طالع المزيدانقسام داخل البرلمان السويسري بشأن المساعدات المقدمة للأونروا

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية