أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

جنود إسرائيليون يتمركزون بالقرب من مركبات الأمم المتحدة المتهالكة التي تطفو بشكل غير مستقر فوق حطام مبنى في مجمع الأونروا بغزة Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ات (الأونروا) منظمة إرهابية.

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Keystone-SDA/ع.ع انظر 1 لغة أخرى English en Guterres condemns Israel’s plan to label UNRWA a terrorist organisation الأصلي طالع المزيدGuterres condemns Israel’s plan to label UNRWA a terrorist organisation

وقال غوتيريش في نيويورك إن هذا القانون من شأنه أن ”يُجهز” على الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية وخفض التوترات في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف: ”ستكون نكبة في وضع هو كارثة كاملة بالفعل“.

وكتب غوتيريش مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعرب له عن ”قلقه العميق“ بشأن القانون المقترح، ”الذي يمكن أن يحول دون مواصلة الأونروا لعملها الحيوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة“، كما قال.

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ويعتزم البرلمان الإسرائيلي إقرار قانون من شأنه أن يصنف الأونروا كمنظمة إرهابية، ويحظر عملها على الأراضي الإسرائيلية، بحسب تقارير إعلامية.

وقد وافقت لجنة برلمانية قبل أيام قليلة على مشروع قانون مماثل، مما يعني أنه يمكن أن ينتقل الآن إلى القراءة الثانية والثالثة. ومن المتوقع أن يحدث ذلك. ووفقًا للتقارير الإعلامية، أعرب مسؤولون في وزارة الخارجية عن مخاوفهم بشأن الآثار العملية المترتبة على القانون في حال إقراره ودخوله حيز النفاذ.

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وخلال الفترة الماضية، وجّهت إسرائيل مرارًا وتكرارًا اتهامات ضد الأونروا، مدعيةً أن العديد من موظفي المنظمة متورطون في هجمات 7 أكتوبر.

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