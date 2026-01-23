وزير الخارجية السويسري يخطط لزيارة روسيا

السيد كاسيس يعلن عن خطط لزيارة روسيا شخصياً Keystone-SDA

أعلن وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، عزمه القيام بزيارة شخصية إلى موسكو، وذلك في إطار رئاسة سويسرا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). جاء هذا الإعلان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

2دقائق

وأوضح كاسيس أن تحديد موعد الزيارة يتوقف على تطورات الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمنظمة هو إنهاء الحرب هناك.

+ هل مازالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مفيدة للعالم؟

ولم يزر كاسيس روسيا منذ يونيو 2019، بينما زارها الرئيس السابق للكنفدرالية، أولي ماورر، في نوفمبر من العام نفسه، قبل أقل من ثلاث سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف كاسيس أنه يخطط أيضًا لزيارة كييف وواشنطن، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المواعيد. وتهدف هذه الزيارات إلى توضيح دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ترأسها سويسرا هذا العام، لتكون “جاهزة عندما يحين الوقت”.

وأكد كاسيس على أهمية أن يكون فريق من خبراء وخبيرات المنظمة قادرًا على التوجه إلى المنطقة في غضون 48 ساعة، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة