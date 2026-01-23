The Swiss voice in the world since 1935
أخبار
شؤون خارجية

وزير الخارجية السويسري يخطط لزيارة روسيا

السيد كاسيس يعلن عن خطط لزيارة روسيا شخصياً
السيد كاسيس يعلن عن خطط لزيارة روسيا شخصياً Keystone-SDA

أعلن وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، عزمه القيام بزيارة شخصية إلى موسكو، وذلك في إطار رئاسة سويسرا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE). جاء هذا الإعلان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA

وأوضح كاسيس أن تحديد موعد الزيارة يتوقف على تطورات الوضع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للمنظمة هو إنهاء الحرب هناك.

+ هل مازالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مفيدة للعالم؟

ولم يزر كاسيس روسيا منذ يونيو 2019، بينما زارها الرئيس السابق للكنفدرالية، أولي ماورر، في نوفمبر من العام نفسه، قبل أقل من ثلاث سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف كاسيس أنه يخطط أيضًا لزيارة كييف وواشنطن، دون تقديم تفاصيل إضافية حول المواعيد. وتهدف هذه الزيارات إلى توضيح دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ترأسها سويسرا هذا العام، لتكون “جاهزة عندما يحين الوقت”.

وأكد كاسيس على أهمية أن يكون فريق من خبراء وخبيرات المنظمة قادرًا على التوجه إلى المنطقة في غضون 48 ساعة، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

