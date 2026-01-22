El ministro suizo de Asuntos Exteriores planea una visita a Rusia

El ministro de exteriores suizo, Ignazio Cassis, anuncia sus planes de visitar Rusia en persona. Keystone-SDA

El ministro suizo de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, tiene previsto realizar una visita en persona a Moscú en el marco de la presidencia de Suiza en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Cassis anunció su intención al margen del Foro Económico Mundial en Davos. No se ha fijado ninguna fecha, ya que la visita dependerá de la situación en Ucrania.

Cassis no ha visitado Rusia desde junio de 2019. Ueli Maurer, entonces presidente de la Confederación, viajó allí en noviembre del mismo año. Menos de tres años después, Moscú invadió Ucrania.

«El objetivo principal de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) es poner fin a la guerra en Ucrania», declaró Cassis a la prensa. También tiene previsto visitar Kiev y Washington, aunque no dio más detalles sobre las fechas.

La finalidad es aclarar el papel de la organización, que este año preside Suiza, para estar «listos cuando llegue el momento».

«Es esencial que, si se acuerda un alto el fuego en los próximos días, un grupo de especialistas de la OSCE pueda desplazarse a la región en un plazo de 48 horas», subrayó Cassis.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

