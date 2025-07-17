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شارلي غيّمو يعود إلى “يوبيسوفت” ليشارك في قيادة الشركة الفرعية الاستراتيجية الجديدة

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أعلنت شركة “يوبيسوفت” الفرنسية العملاقة لألعاب الفيديو الأربعاء عن تعيين شارلي غيّمو، نجل الرئيس التنفيذي الحالي إيف غيّمو، وكريستوف دورين، في رئاسة الشركة الفرعية الجديدة التي ستضم أشهر ألعاب الشركة الناشرة.

سيتولى شارلي غيّمو الذي عاد إلى الشركة العائلية في نيسان/أبريل، رئاسة الشركة الجديدة التي تم تأسيسها في آذار/مارس وستضمّ ألعابا من سلاسل “أساسنز كريد” و”فار كراي” و”رينبو سيكس”.

سيتقاسم الشاب الثلاثيني مهامه مع كريستوف دورين الذي يعمل في “يوبيسوفت” منذ العام 1990 وقاد بشكل خاص الاستوديو الرئيسي للشركة في مونتريال في كندا.

انضم شارلي غيّمو إلى يوبيسوفت عام 2014، وقاد استوديو “اولاينت” الذي استحوذت عليه الشركة عام 2011، لنحو سبع سنوات قبل أن يغادر الشركة عام 2021 لتأسيس شركته الناشئة “أوناغي”.

وبحسب وسائل إعلام متخصصة، ارتبطت هذه المغادرة تحديدا بجدل نشأ بعد إصدار عرض دعائي للعبة من الاستوديو الخاص به تتناول فيه منظمة إرهابية متخيلة بعض رموز حركة “بلاك لايفز ماتر” (“حياة السود مهمة”).

أُنشئت الشركة الجديدة في نهاية آذار/مارس باستثمار قدره 1,16 مليار يورو من مجموعة “تينسنت” الصينية، وتُقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات يورو، ومن المتوقع أن تضم نحو ثلاثة آلاف موظف من أصل 17 ألف موظف تقريبا في المجموعة.

منذ عودته، قاد شارلي غيّمو أيضا لجنة التحوّل في “يوبيسوفت”.

أعلنت الشركة الناشرة في أيار/مايو أنها تعمل على هيكلة جديدة لنموذجها التشغيلي “لضمان جودة فائقة” لألعابها و”تخصيص رأس مال منضبط”، يُتوقَّع أن تعلن تفاصيلها بحلول نهاية العام. 

على الرغم من نجاح أحدث إصدار من سلسلة “أساسينز كريد”، في نهاية السنة المالية، عانت “يوبيسوفت” مرة جديدة من خسائر في السنة المالية 2024-2025، متأثرة بإصدارات مخيبة للآمال وتراجع حاد في سوق الأسهم.

ويُفترض أن تُعلن الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول الثلاثاء.

كف/رك/جك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية