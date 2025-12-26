The Swiss voice in the world since 1935
شبكة السكك الحديد للقطارات فائقة السرعة في الصين تتجاوز 50 ألف كيلومتر

تجاوز طول شبكة السكك الحديد للقطارات فائقة السرعة في الصين 50 ألف كيلومتر من الخطوط التشغيلية مع افتتاح خط جديد الجمعة، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.

وأوضحت قناة “سي سي تي في” الرسمية أن الخط الجديد يربط بين شيان ويانان اللتين تقعان في مقاطعة شنشي في شمال الصين.

وأشارت الشركة العامة الصينية للسكك الحديدية، في بيان الجمعة، إلى أنّ شبكة السكك الحديد في الصين زادت بنحو الثلث (32%) منذ عام 2020.

وتصل سرعة خط شيان-يانان إلى 350 كيلومترا في الساعة، ويمكن إتمام الرحلة التي يبلغ طولها 299 كيلومترا في 68 دقيقة، بحسب قناة “سي سي تي في”.

وتموّل الصين أيضا مشاريع سكك حديد في الخارج في إطار مبادرة تدعم مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء العالم.

ميا/رك/خلص

