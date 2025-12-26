شبكة السكك الحديد للقطارات فائقة السرعة في الصين تتجاوز 50 ألف كيلومتر
تجاوز طول شبكة السكك الحديد للقطارات فائقة السرعة في الصين 50 ألف كيلومتر من الخطوط التشغيلية مع افتتاح خط جديد الجمعة، على ما أفادت وسيلة إعلام رسمية.
وأوضحت قناة “سي سي تي في” الرسمية أن الخط الجديد يربط بين شيان ويانان اللتين تقعان في مقاطعة شنشي في شمال الصين.
وأشارت الشركة العامة الصينية للسكك الحديدية، في بيان الجمعة، إلى أنّ شبكة السكك الحديد في الصين زادت بنحو الثلث (32%) منذ عام 2020.
وتصل سرعة خط شيان-يانان إلى 350 كيلومترا في الساعة، ويمكن إتمام الرحلة التي يبلغ طولها 299 كيلومترا في 68 دقيقة، بحسب قناة “سي سي تي في”.
وتموّل الصين أيضا مشاريع سكك حديد في الخارج في إطار مبادرة تدعم مشاريع البنية التحتية في مختلف أنحاء العالم.
