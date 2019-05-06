هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 09:32 ص

فاجأ تساقط كميات هامة من الثلوج السكان في اكثر من كانتون سويسري (© Keystone / Laurent Gillieron)

شهدت العديد من المناطق السويسرية في الليلة الفاصلة بين يوميْ السبت والأحد الماضيْين تساقط كميات قياسية من الثلوج. ونزلت أغلب هذه الثلوج في المناطق الوسطى والشرقية من جبال الألب، ولكن الأرقام القياسية الأهم كانت في المناطق السفلى ببرن وسانت -غالن.

واستيقظ السكان في العاصمة برن صبيحة يوم الأحد، وقد غطت الثلوج مدينتهم بسمك أربعة سنتميترات. ويعود الرقم القياسي السابق لتساقط الثلوج في برن خلال هذا الشهر إلى عام 1945، ولم يتجاوز حينها السنتيمتر الواحد.

مدينة سانت- غالن، الواقعة في شرق البلاد وصل سمك الثلوج فيها إلى 19 سنتيمترا يوم الأحد محطمة هي الأخرى الرقم القياسي المسجل فيها سابقا، والذي كان 12 سنتميترا ويعود إلى 7 مايو 1957، وفقا لخدمات الأرصاد الجوية السويسرية MeteoSwissرابط خارجي.

ووُجّه نداء إلى السكان باجتناب المشي على الأقدام في الغابات والمناطق كثيفة الأشجار خوفا من سقوط الأغصان المثقلة بالثلوج.

خبراء الأرصاد الجوية حذّروا من احتمال حدوث المزيد من المشكلات الناجمة عن نزول مفاجئ في درجات الحرارة في بداية هذا الأسبوع. وتتوقع MeteoSwiss صقيعًا حادًا في الأراضي المنخفضة يومي الإثنين والثلاثاء.



ومن الممكن أن تهدد هذه الظروف المناخية الاستثنائية محصول الكروم والفراولة. وقبل عامين ، عانى قطاع زراعة الفاكهة في سويسرا من خسائر فادحة نتيجة الصقيع المتأخر. ولحقت مزارع الكروم بأضرار كبيرة، وكذلك حصاد الكرز والمشمش والتفاح.



لكن من المتوقّع أن تكون الأضرار هذه المرة محدودة نظرا لكون هذه الظروف المناخية جاءت متأخرة بأسابيع عن المرة الماضية، وبعد أن أزهرت العديد من الأشجار بالفعل.

أخبارٌ مُصوّرة شتاء متأخّر مزارع يحاول انقاذ منتجاته من آثار البرد المدمّرة هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2017 03:50 م

swissinfo.ch/ع.ع

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