شراكة بين “إكس إيه آي” و”تلغرام” تحصل بموجبها خدمة المراسلة على 300 مليون دولار

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أبرمت “تلغرام” اتفاقية مع شركة “إكس إيه آي” xAI تنص على توفير مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي “غروك” Grok على منصة المراسلة لمدة عام واحد مقابل 300 مليون دولار على شكل أموال نقدية وأسهم ستدفعها المجموعة التي يسيطر عليها إيلون ماسك.

بالإضافة إلى هذا المبلغ، ستحصل “تلغرام” أيضا على نصف إيرادات الاشتراكات المدفوعة في “إكس إيه آي” التي يتم شراؤها عبر تطبيقها، على ما أعلن رئيس الشركة بافيل دوروف الأربعاء عبر منصة إكس.

وأشار دوروف إلى أن “غروك” سيكون متاحا على “تلغرام” بدءا من هذا الصيف، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم ترد “تلغرام” فورا على طلب التعليق من وكالة فرانس برس.

قد تبدو شروط الشراكة غير متوازنة، لكنها تسمح لشركة “إكس إيه آي” التي استحوذت على “إكس” في نهاية آذار/مارس، و”غروك” بالوصول إلى مستخدمي “تلغرام” الكثر، والذين قدّرهم بافيل دوروف الأربعاء بأكثر من مليار شخص.

تسعى الشركات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تسريع اعتماد أدوات المساعدة التي تطورها بهدف تحقيق العدد الكافي من المستخدمين واسترداد المبالغ الطائلة التي استُثمرت في تطويرها.

مع طرحها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، دخلت “غروك” هذا المجال متأخرة، وهي حاليا متخلفة في السباق مع “تشات جي بي تي” (من “أوبن إيه آي”) و”جيميناي” (من “غوغل”).

“غروك” متاح للجميع حاليا عبر “إكس”، ولكن مع قيود على المستخدمين في النسخة المجانية. وتقدم المنصة ثلاث باقات اشتراك مدفوعة، أغلاها بتكلفة 40 دولارا شهريا أو 395 دولارا سنويا.

يواجه بافيل دوروف لائحة اتهام من قضاة فرنسيين بتهم متعددة تتعلق بعدم مراقبة المحتوى المنشور على تلغرام.

ووُضع تحت المراقبة القضائية في انتظار استكمال التحقيق واحتمال إحالته على المحاكمة.

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