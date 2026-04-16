شرطة تركيا: التلميذ الذي أطلق النار أمس كان يضع صورة قاتل أمريكي على واتساب

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 16 أبريل نيسان (رويترز) – قالت الشرطة التركية اليوم الخميس إن التلميذ الذي أطلق النار وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص، من بينهم ثمانية من زملائه، في مدرسة بجنوب شرق تركيا كان يستخدم في حسابه الشخصي على تطبيق واتساب صورة تشير إلى القاتل الجماعي الأمريكي إليوت رودجر الذي ارتكب جريمة مشابهة في عام 2014.

وفي ثاني واقعة إطلاق نار في مدرسة بتركيا خلال يومين فقط، أصاب التلميذ، وهو في المرحلة الإعدادية وعمره 14 عاما، 20 شخصا آخرين أمس الأربعاء في إقليم كهرمان مرعش قبل أن يقتل نفسه أيضا، مما تسبب في حالة صدمة في بلد نادرا ما يشهد حوادث إطلاق نار في المدارس.

وقالت الشرطة التركية في بيان إن النتائج الأولية للتحقيقات أظهرت أن التلميذ كان يستخدم صورة تشير إلى مطلق النار الأمريكي رودجر، الذي قتل ستة طلاب جامعيين بالقرب من سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا في عام 2014.

وأضاف البيان “تشير النتائج الأولية إلى عدم وجود صلة للواقعة بالإرهاب، ويُعتقد أنها هجوم فردي”.

وذكر مكتب المدعي العام في كهرمان مرعش في بيان منفصل اليوم الخميس أن التلميذ استخدم في الهجوم أمس خمسة مسدسات تعود لوالده، وهو رجل شرطة، وقضت المحكمة بحبس الأب على ذمة المحاكمة.

وعثر ممثلو الادعاء خلال عمليات البحث على وثيقة في جهاز الكمبيوتر الخاص بمطلق النار مؤرخة في 11 أبريل نيسان تشير إلى تنفيذ هجوم كبير “في المستقبل القريب”.

ومن ناحية أخرى، قالت الشرطة إن 83 شخصا في أنحاء تركيا تم احتجازهم بتهمة “تشجيع الجريمة والمجرمين” منذ وقوع حادثي إطلاق النار في مدرستين يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفة أن السلطات حجبت الوصول إلى 940 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي و93 مجموعة على تطبيق تيليجرام لنفس السبب.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )