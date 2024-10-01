شركات الطيران تسارع لتحويل مسار رحلاتها بعد الهجوم الإيراني

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باريس أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – أغلقت دول جوار إسرائيل مجالها الجوي وسارعت شركات الطيران لتجنب منطقة الصراع المتصاعد بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية إنه جرى تحويل الرحلات “لأي وجهة متاحة”. وأظهرت لقطة لحركة النقل الجوي في المنطقة أن الطائرت تسير فيما تشبه الأقواس الواسعة شمالا وجنوبا‭‭‭ ‬‬‬ ليتم تحويل العديد منها للقاهرة وإسطنبول.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 إن مدينتي إسطنبول وأنطاليا في جنوب تركيا شهدتا ازدحاما كبيرا مما أجبر بعض شركات الطيران على تحويل الطائرات جنوبا.

وشنت إيران الضربات ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل على جماعة حزب الله في لبنان. وتوعدت إسرائيل “برد مؤلم” على عدوها.

ووجهت منظمة يوروكونترول، وهي الوكالة الأوروبية لمراقبة سلامة الحركة الجوية، في وقت سابق تحذيرا للطيارين من الصراع المتصاعد.

وقالت في نشرة ملاحية عاجلة “تم إطلاق هجوم صاروخي كبير ضد إسرائيل في الدقائق القليلة الماضية. وفي الوقت الحالي، تخضع البلاد بأكملها لتحذير من الهجمات الصاروخية”.

وأعلنت بعد وقت قصير من ذلك إغلاق المجال الجوي الأردني والعراقي، فضلا عن إغلاق نقطة عبور رئيسية إلى المجال الجوي الذي تسيطر عليه قبرص.

وذكرت السلطات العراقية أنه جرى إغلاق المجال الجوي، قبل أن تعلن وزارة النقل لاحقا إعادة فتحه أمام الرحلات المدنية القادمة والمغادرة من المطارات العراقية.

ولفتت خدمة فلايت رادار 24 على موقع إكس إلى أن “الأمر سيتطلب بعض الوقت قبل أن تعود الحركة الجوية لنشاطها”.

وأعاد الأردن أيضا فتح مجاله الجوي بعد إغلاقه في أعقاب إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

ومن المتوقع أن تشكل الاضطرابات الأحدث ضربة جديدة لقطاع يواجه تحديات بالفعل في ظل الصراعات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وكذلك بين روسيا وأوكرانيا.