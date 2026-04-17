شركات شحن ترحب بحذر بإعلان إعادة فتح مضيق هرمز

رحّبت أوساط قطاع الشحن البحري بحذر الجمعة بإعلان إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن التجاري بعد إغلاقه لنحو سبعة أسابيع.

فقد أدّى إغلاق إيران للمضيق إلى احتجاز مئات السفن في الخليج وارتفاع كلفة شحن البضائع، مع تجنّب مسارات الإبحار في المنطقة خوفا من الهجمات أو الألغام.

وقال متحدث باسم عملاق الشحن الألماني “هاباغ-لويد” الذي ما زالت سفن تابعة له عالقة في الخليج، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، إن إعادة فتح المضيق تُعدّ “عموما… نبأ سارا”.

لكنّه لفت إلى أن شركات الشحن تحتاج إلى تفاصيل على صلة بالمسارات التي يمكن أن تسلكها السفن وترتيب مرورها، مشيرا إلى مخاوف من ألغام بحرية.

وقال المتحدث نيلس هاوت “لا يمكن أن تتّجه ألف سفينة دفعة واحدة إلى مدخل المضيق، فهذا الأمر يتسبب بفوضى. على الإيرانيين أن يصدروا توجيهات واضحة”.

وتابع “سنكون مستعدين للإبحار قريبا جدا” إذا أمكن حلّ بعض من المسائل العالقة في نهاية الأسبوع.

وأشارت بيانات وكالة بلومبرغ إلى وجود نحو 770 سفينة مخصّصة لنقل السلع في مياه الخليج الخميس، بينها نحو 360 ناقلة نفط وغاز.

وقبل اندلاع الحرب، كان الممر المائي يشهد نحو 120 عبورا يوميا، وفق مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في شؤون الملاحة البحرية.

بعد الإعلان الإيراني بشأن فتح المضيق، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال “أعلنت إيران للتو أن مضيق” هرمز “مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكرا!”.

وقال كبير مسؤولي الأمن لدى رابطة “بيمكو” (BIMCO) للشحن ياكوب لارسن في بيان تلقّته فرانس برس بالبريد الإلكتروني، إن هذه المعلومات “غير دقيقة”.

وتطرّق إلى “عدم وضوح” في ما يتّصل بالتهديدات الناجمة عن الألغام، وقال إن “بيمكو” تعتبر أنه “يتعين على شركات الشحن أن تفكّر في تجنب المنطقة”.

وقال الأمين العام لغرفة الشحن الدولية توماس كازاكوس إن الإعلان يشكل “خطوة إيجابية (لكن) لا تزال هناك درجة كبيرة من انعدام اليقين بشأن ما يعنيه ذلك عمليا”.

وقال في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، إن الإعلان يقدّم “قدرا محدودا وحذرا من التطمينات” لشركات الشحن ولآلاف البحّارة العالقين في الخليج بسبب حرب الشرق الأوسط منذ نحو سبعة أسابيع.

وأضاف “من الضروري أن يشكّل ذلك بداية عودة أوسع نطاقا وأكثر استدامة، تتجاوز وقف إطلاق النار الحالي، إلى حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم”.

