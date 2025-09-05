The Swiss voice in the world since 1935
شركة “أنثروبيك” الأميركية للتكنولوجيا تمنع الكيانات الصينية من استخدام خدماتها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت شركة “أنثروبيك” الأميركية العملاقة للتكنولوجيا الجمعة أنها ستمنع الكيانات الخاضعة لسيطرة صينية واسعة من استخدام خدماتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تشديد القيود في المناطق التي تعتبر أنّها خاضعة لأنظمة استبدادية.

وأضافت الشركة في بيان “يمنع هذا التحديث الوصول إلى الشركات أو المؤسسات التي تخضع، بحكم هيكلها، لسيطرة ولايات قضائية لا يُسمح فيها باستخدام منتجاتنا، مثل الصين، بغض النظر عن مكان عملها”.

وكانت الشركات التي تقع مقارها في الصين وكذلك في دول أخرى مثل روسيا وكوريا الشمالية وإيران، قد مُنعت من الوصول إلى خدمات “أنثروبيك” لأسباب قانونية وأمنية.

لكن على الرغم من هذه القيود، واصلت بعض المجموعات الوصول إليها “بطرق مختلفة، على سبيل المثال من خلال  شركات فرعية مُسجلة في دول أخرى”، وفق الشركة.

وأفادت “أنثروبيك” بأن تحديث شروط الاستخدام هذه سيؤثر على الكيانات التي تملك فيها شركات تقع في تلك المناطق أكثر من 50% من الحصص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت أن “سلامة وأمن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلبان التزاما جماعيا لتفادي إساءة استخدامه”.

أطلقت “أنثروبيك” التي أسسها موظفون سابقون في “اوبن ايه آي” عام 2021، أداة “كلود” للذكاء الاصطناعي في أوائل عام 2023. وتشير راهنا إلى أنّ لديها أكثر من 300 ألف زبون من وأن عدد المشتركين فيها تضاعف تقريبا سبع مرات، ومن المرجح أن تُحقق إيرادات تزيد عن مئة ألف دولار أميركي سنويا.

بولا-كف/رك/ب ح 

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية