شركة “ميتا” تستعد للتخلي عن مشروع الاستحواذ على نظام “مانوس” الصيني (وول ستريت)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ذكرت صحيفة وول سترين جورنال الاثنين أن شركة ميتا تستعد للتخلي عن مشروع الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي “مانوس”، بعد أن حظرت الصين الصفقة لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن القومي.

وكانت ميتا، الشركة الأميركية المالكة لفيسبوك وإنستغرام، أعلنت في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025 توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على “مانوس”، وهو نظام ذكاء اصطناعي صممته شركة صينية تعمل من سنغافورة.

لكن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي صينية، قالت في بيان الاثنين إنها “أصدرت قرارا بحظر الاستثمار المتعلق باستحواذ مستثمرين أجانب على مشروع مانوس”، وطالبت “الأطراف المعنيّة بإلغاء العملية” من دون ذكر اسم ميتا صراحة.

وقالت ميتا في بيان تلقته وكالة فرانس برس الاثنين إن الصفقة “تراعي بالكامل القوانين السارية”، متوقعة التوصل إلى “حل مناسب”.

وكان محللون حذروا من أن الصفقة قد تواجه عرقلات في ظل المنافسة التكنولوجية الحادة بين واشنطن وبكين.

وذكرت وول ستريت جورنال أن التراجع عن الصفقة قد لا يكون أمرا سهلا، لأن المستثمرين في “مانوس” حصلوا على عوائد من الاتفاق.

بور-جغس/خلص/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

