شركة الطيران الأميركية “سبيريت إيرلاينز” تبدأ عملية “وقف تدريجي” لأنشطتها

afp_tickers

2دقائق

أعلنت شركة الطيران الأميركية منخفضة التكلفة “سبيريت إيرلاينز” إلغاء كل رحلاتها وبدء “وقف تدريجي” لأنشطتها، بعد تعثر خطة إنقاذ محتملة من البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار في أواخر نيسان/ابريل إلى احتمال أن تشتري الدولة الشركة التي سبق أن أشهرت إفلاسها مرتين في العام 2025، لإنقاذ آلاف الوظائف فيها.

وتُعدّ “سبيريت إيرلاينز” التي تأسست عام 1992 وتشتهر بطائراتها الصفراء الزاهية، من أوائل شركات الطيران منخفضة التكلفة في السوق الأميركية.

وبحسب بيانات وزارة النقل الأميركية، “سبيريت إيرلاينز” هي تاسع أكبر شركة طيران أميركية من ناحية عدد الركاب، إذ بلغ عدد ركابها 28 مليونا بين شباط/فبراير 2025 وكانون الثاني/يناير 2026. وكان عدد موظفيها يزيد قليلا عن 11 ألفا سنة 2024.

وأعلنت “سبيريت أفييشن هولدينغز”، الشركة الأم لـ”سبيريت إيرلاينز”، في بيان صباح السبت أنها “بدأت عملية وقف تدريجي ومنظم لأنشطتها، على أن يسري القرار فورا”.

وأضافت “أُلغيت كل رحلات سبيريت، وعلى زبائن الشركة عدم التوجه إلى المطار”.

وأكدت الشركة أنها ستُعيد المبالغ المدفوعة للتذاكر التي تم شراؤها مسبقا.

هول/رك/جك