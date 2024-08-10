شركة الطيران الإثيوبية توقع عقدا لمطار جديد قيمته 6 مليارات دولار

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وقعت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية Ethiopian Airlines عقدا لتصميم مطار جديد بقيمة ستة مليارات دولار سيكون الأكبر في إفريقيا على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة مسفين تاسيو قوله خلال مؤتمر صحافي عقد الجمعة إن المطار الجديد سيكون قادرا على استقبال مئة مليون راكب في السنة ما أن ينجز بناؤه في غضون خمس نسوات.

وأضاف أن شركة الطيران الإثيوبية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة دار للاستشارات ومقرها في دبي لتصميم المطار الذي سيكون مجهزا بأربعة مدرجات.

وسيقام المطار في بيشوفتو على بعد حوالى أربعين كيلومترا جنوب شرق أديس ابابا ويمتد على 35 كيلومترا مربعة على ما أوضح المسؤول.

وقال إن “المرحلة الأولى تشمل بناء مرافق المطار مع قدرة على استيعاب 60 مليون راكب سنويا فيما انجاز المرحلة الثانية من مشروع المطار سيسمح بالتعامل مع أكثر من مئة مليون راكب في السنة” على ما نقلت هيئة “فانا برودكاست كوربوريشن”.

وقال مدير شركة دار طارق القني حلال المؤتمر الصحافي إن المطار سيكون الأكبر في إفريقيا عند انجاز المشروع بالكامل.

وقال مسفين “يشمل الاتفاق أن تتولى دار تطوير التصميم التفصيلي للمطار الجديد وتساعد شركة الطيران الإثيوبية في اختيار المقاولين الذين سيبنون مرافق المطار الجديد”.

شركة الطيران الإثيوبية هي الأكبر في إفريقيا وقد كشفت الشهر الماضي عن عائدات قدرها سبعة مليارات دولار خلال العام المالي 2023-2024 وقد نقلت 17,1 مليون راكب.

ويستوعب مطار بول الدولي حيث مركز الشركة راهنا، 25 مليون راكبا في السنة كحد أقصى.

تكو/غ ر/ص ك