شركة بترول أبوظبي تتقدم بعرض بقيمة 18,7 مليار دولار للاستحواذ على مجموعة سانتوس الاسترالية

afp_tickers

2دقائق

قدمت وحدة تابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” المملوكة للدولة عرضا للاستحواذ على مجموعة سانتوس الأسترالية للطاقة، حيث قدّرت قيمتها بنحو 18,7 مليار دولار أميركي، وفق ما أعلن منتج النفط والغاز الاسترالي الاثنين.

وقال مجلس إدارة سانتوس إنه يخطط للتوصية بالإجماع بعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية للمساهمين في حال تم الاتفاق على شروط الاستحواذ.

وتقود شركة سانتوس التي تتخذ من اديلايد مقرا رئيسيا لها، عمليات في مجال الطاقة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية والولايات المتحدة، كما أنها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وآسيا.

ويبلغ عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمته “أدنوك” 5,76 دولار لكل سهم من أسهم سانتوس، أي ما يعادل 18,72 مليار دولار للشركة بكاملها.

والسعر المعروض للسهم يزيد بنحو 28% عن مستوى إغلاق سهم سانتوس الجمعة.

وقالت شركة سانتوس إن مجلس إدارتها “ينوي التوصية بالإجماع بأن يصوت مساهمو سانتوس لصالح الصفقة” إذا تمكنت من الاتفاق على الشروط ولم يكن هناك عرض أفضل.

وقدمت أدنوك المملوكة لحكومة أبو ظبي عرضها عبر تحالف تقوده شركة “اكس آر جي” التابعة لها.

ويضم التحالف أيضا شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة الاستثمار العالمية كارلايل.

دجو/سام