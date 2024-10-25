شركة صينية تبيع تذكرتين لرحلة سياحية فضائية في 2027

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طرحت شركة صينية الخميس للبيع تذكرتين لرحلة فضائية تجارية من المزمع تسييرها في عام 2027، ستتيح لسائحين فضائيين أن يختبرا انعدام الجاذبية لخمس دقائق.

وتبلغ تكلفة كلّ من التذكرتين اللتين طرحتهما شركة “ديب بلو ايروسبايس” Deep Blue Aerospace مليونا ونصف مليون يوان صيني (211 ألف دولار).

تُعد هذه الشركة رائدة في قطاع الفضاء التجاري المزدهر في الصين، والذي تأمل بكين من خلاله تعويض تأخيرها عن شركات منافسة بينها خصوصا المجموعة الأميركية العملاقة “سبايس إكس” التابعة لإيلون ماسك.

أجرت الصين 26 عملية إطلاق تجارية في عام 2023، وفق وسائل إعلام رسمية، بما يشمل صاروخ Zhuque-2 التابع لشركة “لاندسبايس” LandSpace، وهو أول صاروخ يعمل بالميثان في العالم.

وقالت “ديب بلو ايروسبايس” إنها تخطط لتطوير تكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل التكاليف في هذا المجال.

ستكون المهمة السياحية الفضائية في عام 2027 رحلة دون مدارية suborbital flight، أي أن الراكبين سيبلغان الفضاء حيث سيمضيان 12 دقيقة، لكنهما لن يُوضعا في المدار، وفق الشركة.

وقد خاضت شركات صينية متعددة مجال العمل في قطاع الفضاء التجاري في السنوات الأخيرة.

في أيار/مايو، أعلنت شركة “سي ايه اس سبايس” CAS Space أنها ستطلق رحلات سياحية فضائية في الصين في عام 2028.

ولدى بكين برنامج فضاء رسمي طموح، إذ تخطط لمهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030، مع عزمها بناء قاعدة هناك في نهاية المطاف.

سام/جك/غ ر